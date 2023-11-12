Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

1699804800

вчера, 19:00

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (3:0) в матче 12-го тура АПЛ .

На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 62-й минуте Салах оформил дубль. На 74-й минуте Диогу Жота довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (27 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (16 очков).