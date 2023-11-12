Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (3:0) в матче 12-го тура АПЛ.
На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 62-й минуте Салах оформил дубль. На 74-й минуте Диогу Жота довёл счёт до разгромного.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (27 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (16 очков).
АВ уже на пятом месте (где идёт отрыв от шестого в 4 очка, кстати), в двух очках от лидеров, и плоды прекрасной работы Эмери видны невооружённым взглядом.
Более того, я не удивлюсь, если Бед Эбенин с небольшими вложениями АВ обгонит Доминатора, на трансферы для которого потратили уже почти миллиард) Было очевидно, что его неудача в "Арсенале" в первую очередь фейл Кроенке, потому что ему-то никакой поддержки руководство в принципе не предоставило, но потребовало результаты.
АВ уже на пятом месте (где идёт отрыв от шестого в 4 очка, кстати), в двух очках от лидеров, и плоды прекрасной работы Эмери видны невооружённым взглядом.
Более того, я не удивлюсь, если Бед Эбенин с небольшими вложениями АВ обгонит Доминатора, на трансферы для которого потратили уже почти миллиард) Было очевидно, что его неудача в "Арсенале" в первую очередь фейл Кроенке, потому что ему-то никакой поддержки руководство в принципе не предоставило, но потребовало результаты.
здоровья травмированным, как раз пауза на сборные, сегодня скамейка запасных - почти детсад
Алисона с сухарём, побольше матчей на ноль!
здоровья травмированным, как раз пауза на сборные, сегодня скамейка запасных - почти детсад
Алисона с сухарём, побольше матчей на ноль!