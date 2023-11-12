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Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

вчера, 19:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (3:0) в матче 12-го тура АПЛ.

На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 62-й минуте Салах оформил дубль. На 74-й минуте Диогу Жота довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (27 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (16 очков).

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Стадион «Энфилд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
С победой Мохаммед Салах и болельщиков!!!
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:08
Про Виллу если не ошибаюсь давно уже результаты не выкладывали. Смотрю матчи АВ, они смогут залететь в 4-ку если Эмери проделает работу над ошибками с фаворитами. Пока получили 5-1 от Ньюкасла, 3-0 от Ливерпуля. Много забивают, но и пропускают в каждом матче, во много из за высокой линии обороны и обязательного выхода из обороны через пас, как требует Эмери. Ну и оконфузились с Форестом, где должны были брать 3 очка и залетать в четвёрку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:33
Соккеру, конечно, только несколько клубов из АПЛ интересны в новостях, но я бы отметил ещё очередную победу "Астон Виллы", всё идёт к тому, что они могут и в четвёрку залететь, по крайней мере, они смотрятся уж точно предпочтительнее крайне нестабильного "Ньюкасла" (которого отметелила 6-1), который то играет, то нет, и катящегося уже совсем под горку "Брайтона".

АВ уже на пятом месте (где идёт отрыв от шестого в 4 очка, кстати), в двух очках от лидеров, и плоды прекрасной работы Эмери видны невооружённым взглядом.

Более того, я не удивлюсь, если Бед Эбенин с небольшими вложениями АВ обгонит Доминатора, на трансферы для которого потратили уже почти миллиард) Было очевидно, что его неудача в "Арсенале" в первую очередь фейл Кроенке, потому что ему-то никакой поддержки руководство в принципе не предоставило, но потребовало результаты.
Capral
Capral
вчера в 19:30
Вот, кто прикрывает Юркину задницу регулярно.
ABir
ABir
вчера в 19:27
Салах снова помогает своей команде. Когда он в форме, Ливерпуль может претендовать на самые высокие места.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:19
Эндо это кабзда, конечно. Сегодня повезло, но с такой манерой игры он карточек всех цветов еще нахватает
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:15
с Победой красных, молодцы!
здоровья травмированным, как раз пауза на сборные, сегодня скамейка запасных - почти детсад
Алисона с сухарём, побольше матчей на ноль!
YNWA
YNWA
вчера в 19:09
Молодец Салах и весь Ливерпуль в целом! Похоже египтянин в ноябре тоже будет признан лучшим игроком месяца!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
другого результата и быть не помогло
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:02
Вполне ожидаемый результат и по игре и по счету.
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