Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Алавесом»

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вчера, 20:14

«Барселона» обыграла «Алавес» (2:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Алавеса» Самуэль Омородион. На 53-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 77-й минуте Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.

«Барселона» идёт на 3-м месте (30 очков), «Алавес» занимает 14-е место (12 очков).