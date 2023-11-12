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Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Алавесом»

вчера, 20:14
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Барселона» обыграла «Алавес» (2:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Алавеса» Самуэль Омородион. На 53-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 77-й минуте Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.

«Барселона» идёт на 3-м месте (30 очков), «Алавес» занимает 14-е место (12 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:34
Новая схема с 3-мя ЦЗ дает свои плоды. Уже второй матч когда Барса пропускает в первую минуту))Зачем было ломать прошлогоднюю оборону?)
112910415
112910415
сегодня в 06:26
слишком тяжелая победа, слишком !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
Алавес сам себе проиграл. Столько моментов загубили.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:03
Рано или поздно Барселона расползется.
e9rk4gmpbv49
e9rk4gmpbv49
вчера в 22:39
Барселона мельчает, победа в один гол над Алвесом стало успехом
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:59
Полный матч не смотрел, но если Хави и Барса продолжит выпускать этих 16-17 летних, то их окончательно могут сломать. По игре тоже игроки Алавеса схавали их, повезло что у них нападающий далеко не снайпер.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:51
Игра напомнила времена, когда Хави только пришел в команду. Тоже навесы выручили (тогда Люк решал), тоже дожимали в концовке. Очередной невыразительный матч.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 21:22
Думаю, на второе мало шансов, если только Хави не выведет команду на существенно другой уровень, конечно, шапкозакидательских настроений тоже нет, но пока в нынешней форме "Барселона" "Атлетико", "Реалу" и "Жироне" уступит. Хотя конкретно против "Барселоны" "Реал" сам плохо сыграл, но Вини уже пришел в себя.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:53
Лева наконец-то проснулся.
Болельщиков Барсы с тяжелой и волевой победой! По другому у каталонцев в последнее время не бывает..
Будем надеяться, что команда потихоньку набирет обороты, тем более травмированные игроки потихоньку возвращаются в строй.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:50
Неужели Реал с Жироной будет за первое место бороться?
Или как в прошлом сезоне останутся позади Барселоны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:50
Левандовский опять пришел в форму и начал забивать.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 20:47
Алавес имел несколько очень хороших моментов, могли забить спокойно трёшку в первом тайме, и не было бы этой победы Барселоны.
В чём кроется провал в первом тайме? В ЛЧ за такие подарки просто вынесут разгромно.
Хави не справляется с командой, если в нынешнем сезоне не выиграют чемпионат, то ему лучше уходить.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:19
Лева выдохнул.. А то выгнали б.. В Жирону.. Хе..
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:15
А вот и Лёва проснулся
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:14
Вот это камбек! Я думаю, важный шаг в борьбе за четвёртое место с "Атлетиком", поздравляю каталонских друзей!
Гость
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