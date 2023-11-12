Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Алавесом»

«Барселона» обыграла «Алавес» (2:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.
На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Алавеса» Самуэль Омородион. На 53-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 77-й минуте Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.
«Барселона» идёт на 3-м месте (30 очков), «Алавес» занимает 14-е место (12 очков).
Болельщиков Барсы с тяжелой и волевой победой! По другому у каталонцев в последнее время не бывает..
Будем надеяться, что команда потихоньку набирет обороты, тем более травмированные игроки потихоньку возвращаются в строй.
Болельщиков Барсы с тяжелой и волевой победой! По другому у каталонцев в последнее время не бывает..
Будем надеяться, что команда потихоньку набирет обороты, тем более травмированные игроки потихоньку возвращаются в строй.
Или как в прошлом сезоне останутся позади Барселоны.
Или как в прошлом сезоне останутся позади Барселоны.
В чём кроется провал в первом тайме? В ЛЧ за такие подарки просто вынесут разгромно.
Хави не справляется с командой, если в нынешнем сезоне не выиграют чемпионат, то ему лучше уходить.
В чём кроется провал в первом тайме? В ЛЧ за такие подарки просто вынесут разгромно.
Хави не справляется с командой, если в нынешнем сезоне не выиграют чемпионат, то ему лучше уходить.