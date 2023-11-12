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Гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Ростовом»

вчера, 21:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. На 15-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество московского клуба. На 80-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.

«Спартак» идёт на 7-м месте (24 очка), «Ростов» занимает 11-е место (17 очков).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:44
- Спартак - с победой! Ростов - не падать духом! Самобытная, непредсказуемая, интересная команда! Без Ростова в РПЛ будет скучновато ...
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:39
- Ещё как умеет! Но ... Почитайте интервью Байрамяна. Ох, как же он прав ...
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:36
- Согласен. Шелия играет лучше. На полном серьёзе ...
Константин Белых
Константин Белых ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 14:27
Думаю что мое мнение про КПД Мозеса и Зобнина разделяют очень многие. Это наблюдение не одной игры.
Capral
Capral ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
Так ведь и я об этом!!! Тоскливо смотреть на команду, которая всю свою ярчайшую жизнь- жила исключительно атакой, а сейчас, смотрит на табло и считает минуты до конца игры!!! Команда, с такой великолепной атакой, в присутствии своих болельщиков, имея преимущество по игре и по счету, вдруг бросает играть, и трусливо жмется к своим воротам, отбиваясь куда попало... Повезло, что Ростов не сравнял счет. И чтобы сказал Абаскаль, если бы ростовчане сравняли счет?! А ведь они были близки к этому!!!

Я не болельщик Спартака, но моё восторженное отношение к этому клубу- общеизвестно!!! И мне, человеку, видевшему настоящий Спартак, безусловно, вчерашний Спартак- понять трудно...
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:40
А точнее не бывает никогда (единого мнения)
Сп62
Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 12:26
Многое отмечено верно, но хотелось бы, чтобы, когда ты даёшь характериситики игрокам, подчёркивап, что это на твой взгляд. Потому, что единое мнение бывает очень редко.
a-league
a-league ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:35, ред.
У него (Песьякова) и Валеры, жёны - лучшие подруги, поэтому будем выгребать из ворот "песьяковщину" до тех пор, пока их бабы наконец-то не поссорятся
a-league
a-league ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 10:32
А был бы он (первый тайм) отличным без очередных результативных глупостей Песьякова ?
cska1948
cska1948
сегодня в 10:27
Интересно, Карпин по прежнему считает, что Песьяков лучше всех вратарей РПЛ играет ногами?
альсато
альсато
сегодня в 10:24
Спартак выиграл-это не может радовать))))))
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:11
Сыграли норм и как всегда не без ошибок. Зоба уже ниочем и давно это уже заметно невооруженным взглядом. Максименко своими кренделями ногами просто доводит до бешенства уже-привезет 100% гол не сегодня так завтра. Мозес уже доигрывает-прощаться летом надо. Хотелось бы выделить Дуарте-потешались над ним-а сейчас просто лучший защитник в команде. Чернова тоже непонятно зачем маринуют-чем он хуже грузина неясно. Невнятный Литвинов-Мартинс на две головы лучше в прямом и переносном смысле. Ну и классный Зиньковский! А Промес... Он и в Африке Промес)) Топ!! С победой! Идем дальше! Спасибо за внимание!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 09:50
Не умеет Спартак играть вторым номером. А оно ему надо? Отличный первый тайм, а потом, видимо, следуя указаниям тренера, начали прижиматься к своим воротам и чуть не упустили победу.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:49
Каждая команда играет так как ей позволяет соперник. Ничего нового. Спартак, хоть и немного, но превосходил Ростов по всем показателям, отсюда и результат.
112910415
112910415
сегодня в 07:15
но Ростов умеет и лучше ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:07
Что-то Ростов совсем сдал.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:49
Ростов первые 15 минут просто забыл выйти на поле. Спартак неожиданно для всех, особенно для Ростова, прытко начал, отсюда и 2:0 к 15й минуте. Далее южанам не хватило ни удачи, ни мастерства. Счёт по игре.
112910415
112910415
сегодня в 05:54
отличный первый тайм получился !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:54
Начал Спартак хорошо, но потом что-то пошло не так.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 02:14
Это менталитет такой, а не истерика. Он больше холерик,
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:34
БРАВО!!!! Я думал ты мудрее.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Абаскаль истеричка, Карпин хам, а Федотов быдло (по этому и гопник).
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 00:32
Спартак еще за золото может побороться, отставания от Краснодара всего 7 очков.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:05
Спартак временами играл просто отлично.
матос
матос
сегодня в 00:03
Спартак и всех его болел с победой.
Capral
Capral
вчера в 23:31
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Ты правильно написал черту Федотова. Гопник он в отличие от Абаскаля. Испанец воспитан, да и следит он за своей речью в отличие от Федота. Это видно по человеку.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:04, ред.
    здравствуй Анатолий! думаю Абаскаль хотел Медину не только потому, что в команде не было левши, а больше для ударов из-за штрафной в играх против автобусов, когда без скорости невозможно вскрыть оборону соперника, у Медины хороший удар как и у Литвинова с дальней дистанции ( для нашего "индейца " в защите приобретение земляка из Парагвая похоже тоже пошло на пользу команде)
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Отличный матч был Челси-МанСити. А Спартак с таким фартом вполне может за бронзу побороться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:39
      Гость
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