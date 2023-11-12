Гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Ростовом»

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вчера, 21:28

«Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ .

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. На 15-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество московского клуба. На 80-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.

«Спартак» идёт на 7-м месте (24 очка), «Ростов» занимает 11-е место (17 очков).