Гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Ростовом»

«Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.
На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. На 15-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество московского клуба. На 80-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.
«Спартак» идёт на 7-м месте (24 очка), «Ростов» занимает 11-е место (17 очков).
Команда играла с большим желанием. Во втором тайме Спартак подсел скорее в плане психологии из-за боязни пропустить второй. Прижались к своей половине. Замены испанца выровняли ситуацию. Выпал из игры Мозес по моему. Видно, что без формы. В двух моментах выглядел очень бледно.
Интересно, что скажут теперь оппоненты Абаскаля?).
Ростову удачи дальше по турнирной таблице. Спартак был лучше большую часть времени. Надо признать это.
Команда играла с большим желанием. Во втором тайме Спартак подсел скорее в плане психологии из-за боязни пропустить второй. Прижались к своей половине. Замены испанца выровняли ситуацию. Выпал из игры Мозес по моему. Видно, что без формы. В двух моментах выглядел очень бледно.
Интересно, что скажут теперь оппоненты Абаскаля?).
Ростову удачи дальше по турнирной таблице. Спартак был лучше большую часть времени. Надо признать это.