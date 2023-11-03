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Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство

вчера, 13:22

Бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, который сейчас выступает за «Крылья Советов», считает, что «красно-белые» могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Конечно, [«Спартак»] способен [побороться за чемпионство]. «Красно-белые» отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много — фактически по два игрока на каждую позицию. Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул.

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Все комментарии
fk67f8xauz8n
fk67f8xauz8n
вчера в 16:27
Теоретически может, если остальные претенденты перестанут играть, в такое с трудом верится
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:49
Даже не знаю смеяться или плакать над словами Коли Рассказова...
Сказочные рассказы!
adekvat
adekvat
вчера в 15:34
Опоздал там уже один хлопец из Динамо обещал в этом году чемпионом стать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство .
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:57
Ну что, как говориться бывших не бывает.... и было бы удивительно если бы он то же самое сказал бы о Локо или ЦСКА.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 14:56, ред.
Уже не актуально это. Спартак только вначале сезона становятся чемпионами, в середине чемпионата обсуждают увольнения тренера судей скандалы интриги заговоры и т д а в конце чемпионата планируют стать чемпионами в следующем году
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:17
Побороться конечно можно, но если в этой борьбе терять очки с аутсайдерами.
то про чемпионство в этой сезоне можно забыть. В прошлом сезоне Спартак, кстати, занимал после 13 туров более высокое место, но в итоге только - бронза.
Для борьбы за чемпионство нужна стабильная, хорошо поставленная игра
во всех линиях (вратарь, защита, полузащита, атака), а её нет.
Да и откуда ей взяться, если тренер такой слабый.
протон
протон
вчера в 14:09
Побороться-то, оно конечно, можно. А вот взять титул... Вопрос. Вот только Коля почему-то даже приблизительно не называет дату начала борьбы. А ведь уже, практически, первый круг на исходе. Другое дело, "Краснодар". Начал борьбу с первого матча. Да, с каждой игрой эта борьба становится всё сложнее и сложнее, соперники настраиваются на этот клуб, как на лидера. Сможет ли "Краснодар" и далее удерживать лидирующие позиции, тоже вопрос, но он пока по настоящему борется.
Заодно бы уж рассказал нам, болельщикам, какая цель и задачи у "Крыльев", случайно ли они или осознанно так высоко "взлетели" в турнирной таблице?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:52
Фамилия Рассказов сама за себя комментирует эту новость. Рассказывай сказки!))
lotsman
lotsman
вчера в 13:47
Побороться могут все, все 16 команд, время ещё есть. Да и зачем выходить на поле, если не бороться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Как сейчас играет,то не видать чемпионства,как своих ушей !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:36
Бальбуена сказал, что Динамо чемпионом будет, Рассказов про спартак. Ждем игроков остальных команд)
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