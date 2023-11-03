Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство .

Бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, который сейчас выступает за «Крылья Советов», считает, что «красно-белые» могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.
Конечно, [«Спартак»] способен [побороться за чемпионство]. «Красно-белые» отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много — фактически по два игрока на каждую позицию. Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул.
Заодно бы уж рассказал нам, болельщикам, какая цель и задачи у "Крыльев", случайно ли они или осознанно так высоко "взлетели" в турнирной таблице?
Заодно бы уж рассказал нам, болельщикам, какая цель и задачи у "Крыльев", случайно ли они или осознанно так высоко "взлетели" в турнирной таблице?
то про чемпионство в этой сезоне можно забыть. В прошлом сезоне Спартак, кстати, занимал после 13 туров более высокое место, но в итоге только - бронза.
Для борьбы за чемпионство нужна стабильная, хорошо поставленная игра
во всех линиях (вратарь, защита, полузащита, атака), а её нет.
Да и откуда ей взяться, если тренер такой слабый.
то про чемпионство в этой сезоне можно забыть. В прошлом сезоне Спартак, кстати, занимал после 13 туров более высокое место, но в итоге только - бронза.
Для борьбы за чемпионство нужна стабильная, хорошо поставленная игра
во всех линиях (вратарь, защита, полузащита, атака), а её нет.
Да и откуда ей взяться, если тренер такой слабый.