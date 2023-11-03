Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство .

Бывший защитник «Спартака» , который сейчас выступает за «Крылья Советов», считает, что «красно-белые» могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Конечно, [«Спартак»] способен [побороться за чемпионство]. «Красно-белые» отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много — фактически по два игрока на каждую позицию. Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул.