Гвардиола впервые в тренерской карьере сыграл матч со счётом 4:4

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» со счётом 4:4 в матче 12-го тура АПЛ.
Эта игра была 882-й в качестве главного тренера для наставника «горожан» Пепа Гвардиолы. Команда испанца впервые забила и пропустила четыре гола в одном в матче.
|Челси4 : 4Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» со счётом 4:4 в матче 12-го тура АПЛ.
Эта игра была 882-й в качестве главного тренера для наставника «горожан» Пепа Гвардиолы. Команда испанца впервые забила и пропустила четыре гола в одном в матче.
Так бывает, когда против тебя игрок с такой скоростью. Не важно даже забивает он или отдает, приходится играть более плотно, держать зоны и страховать.
Особенно учитывая, что Сити любит атаковать, а Челси хорошо контратакует в таких матчах как раз за счет скорости.
Но этот матч конечно сделал Стерлинг, он эти свободные зоны разорвал. Но видимо у них с Пепом личное, раз его не упомянул)
Так бывает, когда против тебя игрок с такой скоростью. Не важно даже забивает он или отдает, приходится играть более плотно, держать зоны и страховать.
Особенно учитывая, что Сити любит атаковать, а Челси хорошо контратакует в таких матчах как раз за счет скорости.
Но этот матч конечно сделал Стерлинг, он эти свободные зоны разорвал. Но видимо у них с Пепом личное, раз его не упомянул)