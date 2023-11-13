Гвардиола впервые в тренерской карьере сыграл матч со счётом 4:4

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сегодня, 00:30

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» со счётом 4:4 в матче 12-го тура АПЛ .

Эта игра была 882-й в качестве главного тренера для наставника «горожан» . Команда испанца впервые забила и пропустила четыре гола в одном в матче.