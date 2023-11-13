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Гвардиола впервые в тренерской карьере сыграл матч со счётом 4:4

сегодня, 00:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» со счётом 4:4 в матче 12-го тура АПЛ.

Эта игра была 882-й в качестве главного тренера для наставника «горожан» Пепа Гвардиолы. Команда испанца впервые забила и пропустила четыре гола в одном в матче.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:25
покер, причем на Энфилде!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:00
Аршавин играл с таким счётом
a-league
a-league
сегодня в 08:36, ред.
Кто-нить знает/помнит какой кэф был на 4-4 ? Походу где-то 120-150 ??
6w35c2vmj2c7
6w35c2vmj2c7
сегодня в 07:23
С таким счётом вообще редко кто играл в своей карьере
протон
протон
сегодня в 07:20
Посмотрите 3 гол Челси, когда Мудрик ускоряется на фланге, его встречает Уокер и еще один игрок страхует, еще и третий зачем-то к ним побежал.

Так бывает, когда против тебя игрок с такой скоростью. Не важно даже забивает он или отдает, приходится играть более плотно, держать зоны и страховать.
Особенно учитывая, что Сити любит атаковать, а Челси хорошо контратакует в таких матчах как раз за счет скорости.

Но этот матч конечно сделал Стерлинг, он эти свободные зоны разорвал. Но видимо у них с Пепом личное, раз его не упомянул)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:50
Все когда-то бывает впервые.
53w65v8fu5mf
53w65v8fu5mf
сегодня в 05:56
В таком шоу не грех разок и поучаствовать
ОПС
ОПС
сегодня в 05:39
И все таки интересная для болельщиков игра была. А это главное.
s57hgj6gpdu4
s57hgj6gpdu4
сегодня в 03:43
Видать на соккере втихушу зарегался лысый шарлатан и хотел с одного акка Гора обойти по пойманным диким кэфам
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:11
Я думаю что не он один такой . А есть и такие кто вообще никогда не играл с таким счётом и может даже никогда не сыграет.
ABir
ABir
сегодня в 01:27
Все когда-нибудь случается впервые, какие его годы может еще и 5-5 сыграть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:50
Футбол такая игра , что не исключено сыграть и с большим количеством забитых и пропущенных голов.)
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