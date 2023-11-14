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«Ахмат» не занимается поисками нового главного тренера

вчера, 19:50

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не занимается поисками нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.

По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:59
Зря Ташуева уволили, поторопились. Сейчас бы в середине таблицы точно были.
А Ромащенко намного слабее Ташуева, ничего у него не получится уже.
Весной будет новый тренер, но нужно усиление состава на 2-3 позиции,
если Ахмат хочет остаться в РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ odnoznachno (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
Хватит гнать уже тренеров.Гнать нужно защиту,которая сводит на нет за несколько минут всю работу команды,ее проходят как на тренировке.А от смены названия клуба он начнет играть лучше? Игроки нужны,точнее усиление.А от Ромащенко я бы хотел,чтобы его команда после 30 тура была выше ФАКЕЛА.Это лично для меня принципиально.
112910415
112910415
сегодня в 07:11
всё случится зимой, в перерыве
odnoznachno
odnoznachno ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 03:02
Клуб нужно усиливать местными воспитанниками,а не теми кто ради наживы приехал..."шабашниками" а тренера физрука надо гнать метлой...этот так называемый тренер вообще физрук...не чувствует игру...никакого запала...нет элементарной техники ведения мячом...ахмат расформировать...и дать всеобщее название Терек...всех благ!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:23
Совершенно верно,полностью согласен.Клуб нужно усиливать.Я тоже против смены тренера.Наша защита проходной двор просто.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:30
Отправить сейчас Мирослава Юрьевича в отставку - значит признать ошибочность увольнения с поста Главного тренера команды Ташуева и приглашение на его место Ромащенко, думаю до зимней паузы на второе в сезоне увольнение наставника грозненского клуба не пойдут, а значит у тренерского штаба Ахмата остаётся три игры для выправления сложившейся ситуации.
Нельзя сказать, что задача архи сложная, но попотеть придётся. После паузы предстоит поездка в Оренбург, который тоже находится не в лучшей форме. Потом две домашние игры со Спартаком и Ростовом и эти соперники в нынешнем сезоне не относятся к категории непобедимых. В общем всё зависит от самих подопечных Ромащенко, готовы ли они биться за тренера, честь республики и за своё самолюбие, если нет, то к весенним играм Ахмат наверняка будет готовить новый Главный тренер. Болейте за своих, а не против чужих!
639b8gh2krvj
639b8gh2krvj
вчера в 20:22
В Ахмате могут за два три тура поменять своё решение
Гость
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