«Ахмат» не занимается поисками нового главного тренера

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не занимается поисками нового главного тренера на место .

По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается.