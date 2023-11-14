«Ахмат» не занимается поисками нового главного тренера

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не занимается поисками нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.
По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».
Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается.
А Ромащенко намного слабее Ташуева, ничего у него не получится уже.
Весной будет новый тренер, но нужно усиление состава на 2-3 позиции,
если Ахмат хочет остаться в РПЛ.
А Ромащенко намного слабее Ташуева, ничего у него не получится уже.
Весной будет новый тренер, но нужно усиление состава на 2-3 позиции,
если Ахмат хочет остаться в РПЛ.
Нельзя сказать, что задача архи сложная, но попотеть придётся. После паузы предстоит поездка в Оренбург, который тоже находится не в лучшей форме. Потом две домашние игры со Спартаком и Ростовом и эти соперники в нынешнем сезоне не относятся к категории непобедимых. В общем всё зависит от самих подопечных Ромащенко, готовы ли они биться за тренера, честь республики и за своё самолюбие, если нет, то к весенним играм Ахмат наверняка будет готовить новый Главный тренер. Болейте за своих, а не против чужих!
Нельзя сказать, что задача архи сложная, но попотеть придётся. После паузы предстоит поездка в Оренбург, который тоже находится не в лучшей форме. Потом две домашние игры со Спартаком и Ростовом и эти соперники в нынешнем сезоне не относятся к категории непобедимых. В общем всё зависит от самих подопечных Ромащенко, готовы ли они биться за тренера, честь республики и за своё самолюбие, если нет, то к весенним играм Ахмат наверняка будет готовить новый Главный тренер. Болейте за своих, а не против чужих!