Погребняк: «Тренер из меня никудышный»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о возможной работе в качестве тренера.
Считаю, что тренер из меня никудышный.
Жалко денег за обучение? Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.
Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о возможной работе в качестве тренера.
Считаю, что тренер из меня никудышный.
Жалко денег за обучение? Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.
Не знаю, как в других клубах, а вот в Динамо Погребняк получил, а не заработал сидя на лавке два миллиона евро в год. Учитывая срок пребывания в составе бело-синих почти два с половиной года, то его гонорар составил почти пять миллионов евро и это пожалуй один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, потому что принял участие только в двадцати пяти матчах, причём в дух третьих из них выходил на замены. Но да не суть, этих денег простому смертному вполне хватит для стартового капитала, чтобы открыть какое-то своё дело, а хватит ли ума на это у Павла или его супруги можно узнать в соц.сетях. Наверняка какие-то корреспонденты из жёлтой прессы располагают такой информацией. Но за этим пусть следят его фанаты, коих наверняка у него наберётся не мало, а мне он абсолютно безразличен.
Болейте за своих, а не против чужих!
Не знаю, как в других клубах, а вот в Динамо Погребняк получил, а не заработал сидя на лавке два миллиона евро в год. Учитывая срок пребывания в составе бело-синих почти два с половиной года, то его гонорар составил почти пять миллионов евро и это пожалуй один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, потому что принял участие только в двадцати пяти матчах, причём в дух третьих из них выходил на замены. Но да не суть, этих денег простому смертному вполне хватит для стартового капитала, чтобы открыть какое-то своё дело, а хватит ли ума на это у Павла или его супруги можно узнать в соц.сетях. Наверняка какие-то корреспонденты из жёлтой прессы располагают такой информацией. Но за этим пусть следят его фанаты, коих наверняка у него наберётся не мало, а мне он абсолютно безразличен.
Болейте за своих, а не против чужих!