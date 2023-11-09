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Погребняк: «Тренер из меня никудышный»

вчера, 12:52

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о возможной работе в качестве тренера.

Считаю, что тренер из меня никудышный.

Жалко денег за обучение? Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:32
Зато честно.
Сп62
Сп62
вчера в 21:03
"Каждый сверчок - знай свой шесток". Также, как не из каждого хорошего строителя, получается хороший прораб, так и из хорошего футболиста не всегда получается толковый тренер. Увы.
протон
протон
вчера в 19:48
Ну хоть один нормальный футболист , который не лезет в тренерскую колею понимая , что быть футболистом и тренером две разные вещи.
Тренер это работа, а не хобби. Это требуется планировать еще до завершения карьеры и впитывать как губка, а не ждать отмашки судьбы и после этого начинать учиться.
Храневец
Храневец ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:58
Только на бабло которое Паша подоил с Динамо ,сидя на лавке Хватит на безбедную жизнь до самой пенсии !!!
qkup42232ch6
qkup42232ch6
вчера в 15:35
Учись, Ден Хаг, самокритике у нашего Пахи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:31
adekvat
adekvat
вчера в 15:30
Игрок кстати тоже.
stanichnik
stanichnik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
Доброго Здоровья Аналитик!
Не знаю, как в других клубах, а вот в Динамо Погребняк получил, а не заработал сидя на лавке два миллиона евро в год. Учитывая срок пребывания в составе бело-синих почти два с половиной года, то его гонорар составил почти пять миллионов евро и это пожалуй один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, потому что принял участие только в двадцати пяти матчах, причём в дух третьих из них выходил на замены. Но да не суть, этих денег простому смертному вполне хватит для стартового капитала, чтобы открыть какое-то своё дело, а хватит ли ума на это у Павла или его супруги можно узнать в соц.сетях. Наверняка какие-то корреспонденты из жёлтой прессы располагают такой информацией. Но за этим пусть следят его фанаты, коих наверняка у него наберётся не мало, а мне он абсолютно безразличен.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
И пойдет Паша работать дворником или грузчиком....:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32
Вот это здравые рассуждения . Респект за искренность !
112910415
112910415
вчера в 14:03
честный человек, это редкость !
Интерес
Интерес ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:57
...и с учётом того,что у ЦСКА два профильных защитника в этот период было,и три очка им в радость.
Futurista
Futurista
вчера в 13:41
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:40
Паша-деревяша тут прав, не нужно лезть ему или Жиркову в тренерство, да и вообще сложно сказать, чем он в футболе сможет заняться теперь, т.к. язык у него не подвешен, чтобы в эксперты идти, думалка слабая, впрочем, денег он должен был заработать хорошо и можно было бы их инвестировать в бизнес или ещё куда-то.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:32
А больше он делать точно ничего не умеет....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:32
Всего лишь три и это с учётом того, что у Спартака один нападающий и куча скандалов.
Так что я рад Федотову в ЦСКА
vscr5q5uk8jh
vscr5q5uk8jh
вчера в 13:31
Единственный российский тренер с адекватной самооценкой
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 13:29
Ну да, на обучение денег жаль, а на пластических хирургов для жены - нисколько.
rj6gwbzrk2qb
rj6gwbzrk2qb
вчера в 13:28
Из полена в принципе только Буратины хорошие получаются
Интерес
Интерес ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:18
Хотите сбагрить тренера ЦСКА за то,что он отыграл на осеннем отрезке чемпионата у "Спартака" шесть очков?Пока не отпущу,только в нижней части его тренерской синусоиды.
Интерес
Интерес
вчера в 13:16
Правильная позиция,особенно про экономию средств.А на дармовщину,говорит,можно и рискнуть репутацией.Вот и вся цена достоинства.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:10
Самокритично и без понтов. Знать свое место главное, чтобы не выглядеть потом смешным у бровки.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:02
Хотел бы от Федотова такие слова услышать, может в Зенит бы взяли
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:56
Так должны оценивать себя половина тренеров РПЛ
Гость
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