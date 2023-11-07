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В «Урале» ответили на вопрос о будущем Ганчаренко

вчера, 14:23

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Результата у команды нет, девять матчей без побед в РПЛ — ничего хорошего нет. Но игрой с «Рубином» мы довольны, потому что «Урал» сыграл хорошо. Нас всё устроило, кроме результата.

Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Ганчаренко нас покинет или мы его уволим. Нас всё устраивает. Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале». Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 00:15
Да да,в ЦСКА тоже так считали. Считаю Гончаренко сильно переоцененным.
Capral
Capral
вчера в 20:27
Ганчаренко толковый специалист, что он и доказал в тех клубах, где работал. В его футболе, всегда была- игровая модель, стержень, основа. Его команды, никогда особо не баловали зрителя зрелищностью, изысканностью, но в их игре, всегда был порядок и система. Команды Ганчаренко- всегда отличались дисциплиной и балансом игровых сочетаний. То, что сейчас происходит в команде- обычный спад, который, неизбежен в любой команде, независимо от её уровня и статуса. Игра с Рубином, и последние 10мин., с ДИНАМО, показали, что у команды есть потенциал, но, и безусловно, есть что исправлять или менять... Увольнение Ганчара, если такое случится- будет большой ошибкой. Но, я надеюсь, этого не произойдет, а у руководства хватит здравого смысла набраться терпения и пережить, этот, не самый приятный период в жизни Урала.

Удачи, Уралу и его тренеру!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:12
До зимней паузы в соперниках у Урала Крылья Советов, Краснодар. Локомотив и Нижегородцы, шансов на успех даже при хорошей игре в этих матчах мало, разве что с последними, а значит настроение у Иванова может измениться и к весне уральцев может готовить уже новый тренер.
Сп62
Сп62
вчера в 19:45
Если будет игра, будет и результат. С Рубином игра была, но результат не по игре. Хочется верить, что команда вместе с тренером переломят ситуацию и выйдут из кризиса.
112910415
112910415
вчера в 16:56
результата нет,
нас всё устраивает ...
и так бывает
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:13
Когда результата нет, тренер уходит.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:59
Без работы тренер не останется. Главное не затеряться этом мире..
pzpmxav5ys3w
pzpmxav5ys3w
вчера в 15:07
Будем честны и Урал не топ рпл, нет смысла бочку катить на Витю.
drug01
drug01
вчера в 15:06
Он был лидер, планировали пригласить даже в Спартак!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:02
Урал с Гончаренко начал сезон просто блестяще.
Но потом произошёл как-то непонятный сбой...
и команда начала резко сдавать и терять очки.
Хочется надеяться, что Гончаренко сделает
правильные выводы, разберётся в причинах этого спада
и сумеет снова наладить игру Урала.
Интерес
Интерес
вчера в 14:55
Тогда может Иванов ему мешает,когда постоянно трётся у поля,абсолютно точно влияя на тренерские решения??? Посиди в ВИП-ложе,может и команде тренеров легче станет работать,хотя моё мнение о тренерских способностях Гончаренко весьма скептические и не очень высокое.Но для клуба уровня "Урала"-самое то.А вы что хотели,случайное пребывание несколько туров в голове локомотива вскружило ваше сознание? По Сеньке шапка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:51
Урал хорошо начал чемпионат. Возможно на длинную дистанцию его не хватает. Дождитесь продолжения чемпионата и с новыми силами, энергией он может ещё удивит. Но команду усиливать надо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:41
А начал сезон просто прекрасно....
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