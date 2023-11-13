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Стало известно, планирует ли «Оренбург» уволить Деограсию

вчера, 21:59

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал комментарий на тему сотрудничества с главным тренером команды Давидом Деограсией.

Не уменьшился ли кредит доверия Давида Деограсии? Не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Нужно находиться внутри команды и понимать, в каком положении мы находимся. И как его стабилизировать после того как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Рубин усилился игроками, а Оренбург, наоборот, хотят ослабить.
112910415
112910415
сегодня в 08:06
буря над головой тренера пока не разразится
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:43
Тренеру нужно доверие и время... Рубин то же буксовал, сейчас восьмой...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:17
Надо же в Премьер-Лиге никто не хочет увольнять тренеров.
Capral
Capral
вчера в 22:50, ред.
Сенсационная победа над Зенитом, надо думать -дорого обошлась Оренбургу. Команды повыше классом победы над Питером выдыхают долго. Признаться, не вижу больших изменений в игре команды, после прихода Деограсии. В атаке, команда смотрится остро, интересно, но в обороне, по-прежнему нет организации и единства. Состав неплохой, даже интересный, как в атаке, так и в полузащите. Не хватает- организации игры, надёжности в обороне и системности. Фактически, все то, что заложил Личка- осталось без изменений. Но ведь, бессистемный футбол Лички- общеизвестный...
Интерес
Интерес
вчера в 22:18
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