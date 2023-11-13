Стало известно, планирует ли «Оренбург» уволить Деограсию

Спортивный директор «Оренбурга» дал комментарий на тему сотрудничества с главным тренером команды .

Не уменьшился ли кредит доверия Давида Деограсии? Не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Нужно находиться внутри команды и понимать, в каком положении мы находимся. И как его стабилизировать после того как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве.