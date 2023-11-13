Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Урале» заявили, что Ганчаренко не будет уволен до конца нынешнего сезона

вчера, 12:27

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, останется ли в клубе главный тренер Виктор Ганчаренко до зимнего перерыва.

Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо.

После 15-го тура «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Черчесова
Сегодня, 12:01
Стало известно, планирует ли «Оренбург» уволить Деограсию
Вчера, 21:59
В «Урале» заявили о доверии Ганчаренко, несмотря на серию из пяти поражений
12 ноября
Погребняк: «Тренер из меня никудышный»
09 ноября
В «Урале» ответили на вопрос о будущем Ганчаренко
07 ноября
Слухи«Спартак» не планирует увольнять Абаскаля. У тренера есть кредит доверия
05 ноября
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 21:33
Вот пусть вместе в ФНЛ и вылетают.
Сп62
Сп62
вчера в 21:14
Конечно, в первую очередь Уралу нужен ЦН. Именно Иванову надо об этом позаботиться, а потом рассуждать о тренере.
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:02
Как только Урал начал брать очки и вышел в верх таблицы, сразу пошли проблемы с судейством. Минимум +4 очка должно быть у команды . Ну и спады тоже бывают, в этом проблем не должно быть. Тренер добротный, в любом случае команде удачи и не сдаваться!
pomor45
pomor45
вчера в 18:05
Не до конца, а до окончания чемпионата.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:14
Просто он сперва выдал тайное,но спохватился и "оставил Витю исправляться до конца турнира".
Интерес
Интерес
вчера в 16:12
Как мир соткан из противоречий,так и эта фраза : "И скромность личная тренера, и чрезмерная самостоятельность, независимость, самоуверенность вредит делу. Такой тренер нужен РПЛ. Буду рад его видеть."
Так скромность,или самоуверенность и чрезмерная самостоятельность и независимость вредят делу? Но "в салате",воплощённые в тренере,нужны в РПЛ...
Интерес
Интерес
вчера в 16:07, ред.
Иванов, не мешай Вите со штабом работать хотя бы во время матча.Авось, получше дела пойдут!

Хватит восхищаться его манерой находиться на рабочем месте своих наёмных работников. Пользы от этого ноль,один вред.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:49
Гончаренко - хороший тренер и вполне способен сделать из Урала как минимум крепкого середняка. Правильно, поступило руководство, нужно дать ему шанс.
Но конечно команде нужно усиление, хотя бы на 2-3 позиции.
wu32k6y7aaj6
wu32k6y7aaj6
вчера в 14:44
Здесь всё зависит от результатов, не стоит так загадывать наперёд
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:29
Иначе говоря. есть шанс, что новый сезон в ФНЛ Урал именно с ним и начнет.?
Логично!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:25
На Гончаренко надейся, но сам не плошай. Усилиться бы Григорий Викторович. Бедный Бикфалви последние жилы тянет. И скромность личная тренера, и чрезмерная самостоятельность, независимость, самоуверенность вредит делу. Такой тренер нужен РПЛ. Буду рад его видеть.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 14:17
Убежит как обычно, и на звонки отвечать не будет !
lotsman
lotsman
вчера в 13:18
Как только команда спотыкается, так сразу вопросы о смене тренера.)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:07
А все потому, что Ганчаренко сам не уволится, а на компенсацию денег нет.
112910415
112910415
вчера в 13:01
но я бы на месте тренера не расслаблялся )
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Это всё зависит от настроения Гриши , а он может резко передумать ☝️😉🤣🤣
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
А как всё хорошо начиналось!
И на тебе - опять...)
Mi6
Mi6
вчера в 12:40
В «Урале» заявили, что Ганчаренко не будет уволен до конца нынешнего сезона, он должен уверенно довести до пердива)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 