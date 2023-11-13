В «Урале» заявили, что Ганчаренко не будет уволен до конца нынешнего сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, останется ли в клубе главный тренер Виктор Ганчаренко до зимнего перерыва.
Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо.
После 15-го тура «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Но конечно команде нужно усиление, хотя бы на 2-3 позиции.
Но конечно команде нужно усиление, хотя бы на 2-3 позиции.
Хватит восхищаться его манерой находиться на рабочем месте своих наёмных работников. Пользы от этого ноль,один вред.
Хватит восхищаться его манерой находиться на рабочем месте своих наёмных работников. Пользы от этого ноль,один вред.