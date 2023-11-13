В «Урале» заявили, что Ганчаренко не будет уволен до конца нынешнего сезона

Президент «Урала» ответил на вопрос, останется ли в клубе главный тренер до зимнего перерыва.

Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо.