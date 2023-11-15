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Женщина, работавшая на вилле Неймара, требует с футболиста 368 тысяч евро

вчера, 23:11

Женщина, почти два года проработавшая на вилле нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, требует с футболиста 368 тысяч евро и грозит добиться возбуждения уголовного дела.

Как сообщается, мать четверых детей сказала, что работала нелегально. Она отметила, что спортсмен заставлял её работать 7 дней в неделю в течение почти двух лет (с января 2021 года по октябрь 2022-го), при этом она не была трудоустроена официально. Ей даже приходилось выходить на работу за две недели до рождения последнего ребёнка. По данным Le Parisien, речь также идёт об «адских темпах, неоплате сверхурочной работы, отсутствии оплачиваемого отпуска и медицинского наблюдения».

Отмечается, что женщина пыталась добиться мирового соглашения с Неймаром, отправив ему в июне заказное письмо, которое осталось без ответа. Дэй Креспо, пресс-секретарь футболиста, ответила на это, что форвард даже не был проинформирован о письме.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:39
Ответ Неймара:
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:52
Не он ли отец её ребёнка? 🫢
112910415
112910415
сегодня в 07:24
ещё забыла упомянуть про множественные изнасилования !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:49
А на кого ж детей то оставляла, плодовитая ты наша?
67jtvx9semh9
67jtvx9semh9
сегодня в 05:16
Мало просит,так как минимум на миллион тянет
t6apu7pamy9p
t6apu7pamy9p
сегодня в 03:15
Ещё один штрих к неприглядному петушинному портрету
протон
протон
сегодня в 00:26
Не обеднеет, это почти один репост о Саудовской Аравии.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 23:38
Эту женщину не Изаура зовут?
Futurista
Futurista
вчера в 23:18
Отстань женщина...у Неймара нога болит...
Гость
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