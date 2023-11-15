Женщина, работавшая на вилле Неймара, требует с футболиста 368 тысяч евро

1700079111

вчера, 23:11

Женщина, почти два года проработавшая на вилле нападающего «Аль-Хиляля» , требует с футболиста 368 тысяч евро и грозит добиться возбуждения уголовного дела.

Как сообщается, мать четверых детей сказала, что работала нелегально. Она отметила, что спортсмен заставлял её работать 7 дней в неделю в течение почти двух лет (с января 2021 года по октябрь 2022-го), при этом она не была трудоустроена официально. Ей даже приходилось выходить на работу за две недели до рождения последнего ребёнка. По данным Le Parisien, речь также идёт об «адских темпах, неоплате сверхурочной работы, отсутствии оплачиваемого отпуска и медицинского наблюдения».

Отмечается, что женщина пыталась добиться мирового соглашения с Неймаром, отправив ему в июне заказное письмо, которое осталось без ответа. Дэй Креспо, пресс-секретарь футболиста, ответила на это, что форвард даже не был проинформирован о письме.