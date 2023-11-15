Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Несколько футболистов сборной Украины нарушили сроки возвращения в страну

вчера, 22:37

Министерство спорта Украины опубликовало список не вернувшихся в страну спортсменов.

Отмечается, что игроки нарушили обязательства по срокам возврата на территорию Украины.

В списке находятся представители национальной команды по футболу Михаил Мудрик («Челси», Англия), Артем Довбик («Жирона», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) и Илья Забарный («Борнмут», Англия), а также выступавший за «Шахтёр» полузащитник Александр Роспутько, который после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» уехал в Россию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Куртуа создал гоночную команду
Вчера, 23:49
СлухиВ Португалии выразили недовольство работами по строительству дома Роналду
Вчера, 23:39
СлухиЖенщина, работавшая на вилле Неймара, требует с футболиста 368 тысяч евро
Вчера, 23:11
Фёдор Смолов стал отцом
Вчера, 17:42 Фото
ОфициальноПетр Чех будет играть за чемпионов британской хоккейной лиги
Вчера, 17:21
Нигерийский нападающий «Краснодара» может получить паспорт РФ в 2024 году
14 ноября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 