Несколько футболистов сборной Украины нарушили сроки возвращения в страну

Министерство спорта Украины опубликовало список не вернувшихся в страну спортсменов.
Отмечается, что игроки нарушили обязательства по срокам возврата на территорию Украины.
В списке находятся представители национальной команды по футболу Михаил Мудрик («Челси», Англия), Артем Довбик («Жирона», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) и Илья Забарный («Борнмут», Англия), а также выступавший за «Шахтёр» полузащитник Александр Роспутько, который после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» уехал в Россию.