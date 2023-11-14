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Нигерийский нападающий «Краснодара» может получить паспорт РФ в 2024 году

вчера, 18:58

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался на тему возможного получения российского гражданства.

Я ещё не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:49, ред.
Конечно сильная штука...
Вот помню не так давно многие хвалили и ставили в пример неких армейских футболистов по фамилии Березуцкие... Один клуб... Патриоты всего и вся... За Алексея ничего сказать не хочу, но вот второй близнец призывает российских футболистов податься за кордон, причем это делает с испанской подворотни...
Конечно караван идёт...
Мну не вправе давать оценки этой персоне, но за 17 лет выступления за родной клуб видно ему так и не привили некоторые патриотические и не только качества, к тому же и офицер...
Лаконично об этой истории отозвались Вяльбе, Пономарёв, Свищёв....
112910415
112910415
сегодня в 07:24
всё же патриотизм - сильная штука !
парня не остановить ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:12
Походу Галицкому понравился способ обхода лимита, придуманный Газпромом. Число темнокожих россиян множится!
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 23:02
Это чудо говорило, что ему сильно не нравятся русские женщины, русская еда, да и вообще .. В Африке ему лучше. Интересно, как его встретят в родной деревне? Споют "Black Russian"?
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:53
говорит же - над этим и работает))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:18
Надоть женить его...)
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