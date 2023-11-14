Нигерийский нападающий «Краснодара» может получить паспорт РФ в 2024 году

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался на тему возможного получения российского гражданства.
Я ещё не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно.
Вот помню не так давно многие хвалили и ставили в пример неких армейских футболистов по фамилии Березуцкие... Один клуб... Патриоты всего и вся... За Алексея ничего сказать не хочу, но вот второй близнец призывает российских футболистов податься за кордон, причем это делает с испанской подворотни...
Конечно караван идёт...
Мну не вправе давать оценки этой персоне, но за 17 лет выступления за родной клуб видно ему так и не привили некоторые патриотические и не только качества, к тому же и офицер...
Лаконично об этой истории отозвались Вяльбе, Пономарёв, Свищёв....
Вот помню не так давно многие хвалили и ставили в пример неких армейских футболистов по фамилии Березуцкие... Один клуб... Патриоты всего и вся... За Алексея ничего сказать не хочу, но вот второй близнец призывает российских футболистов податься за кордон, причем это делает с испанской подворотни...
Конечно караван идёт...
Мну не вправе давать оценки этой персоне, но за 17 лет выступления за родной клуб видно ему так и не привили некоторые патриотические и не только качества, к тому же и офицер...
Лаконично об этой истории отозвались Вяльбе, Пономарёв, Свищёв....
парня не остановить ...
парня не остановить ...