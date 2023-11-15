Фёдор Смолов стал отцом

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов и его жена Карина Истомина стали родителями.
У супругов родилась дочка. В июне пара официально оформила отношения.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов и его жена Карина Истомина стали родителями.
У супругов родилась дочка. В июне пара официально оформила отношения.
Пусть растет вместе и удачи.
Пусть растет вместе и удачи.
Удачи Фёдору и Динамо во 2-ом круге!
Удачи Фёдору и Динамо во 2-ом круге!
И так в каждом матче!))
И так в каждом матче!))
Пусть в честь дочки гол забьёт!
А потом ещё в честь мамы,
И в честь тёщи за "Динамо"!
Пусть в честь дочки гол забьёт!
А потом ещё в честь мамы,
И в честь тёщи за "Динамо"!