Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Фёдор Смолов стал отцом

Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:16
Здоровья маме и малышке!И спокойствия папе!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54
Хотя бы здесь не запорол момент 👍👍👍
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:11
Он сам ещё ребенок. Пижон.
Пусть растет вместе и удачи.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:41
Достоверно это только жена знает и, если поручат, лаборант ДНК.
Валерыч
Валерыч ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:38, ред.
Доброго здравия, stanichnik!
Удачи Фёдору и Динамо во 2-ом круге!
Интерес
Интерес
вчера в 19:33
Поздравляю.Дочь этому балбесу-то что надо! И ответственности добавит,и тонкости натуры.Поздновато,но и сейчас может пойти на пользу дела.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:30
Может быть...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:25
...старина, а может и к лучшему, чем .......................,как папа?!
stanichnik
stanichnik ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:17
Доброго Здоровья Валерыч!
И так в каждом матче!))
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:52
Бракодел, не мог пацана родить! Ну ничего, в другой раз получится лучше!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:51
Фёдору - большой почёт!
Пусть в честь дочки гол забьёт!
А потом ещё в честь мамы,
И в честь тёщи за "Динамо"!
pomor45
pomor45
вчера в 18:44
Гол забил, но не в девятку.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:29
ну все теперь пойдет потомство
Capral
Capral
вчера в 18:00
С пополнением в семье, Федя!!! Здоровья- маме и ребёнку!!! Продолжай в том же духе, Смола!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:51
- Как мужик - мужику - ПОЗДРАВЛЯЮ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ! Дети - это красивые цветы, украшающие нашу серую жизнь! Учись пеленать и менять памперсы ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 