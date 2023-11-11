«Динамо» находится на связи с Дасой после инцидента со сборной Израиля

Защитник «Динамо» Эли Даса находится на связи с клубом после инцидента со сборной Израиля. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу «бело-голубых».
Национальная команда направлялась в аэропорт, чтобы вылететь на гостевой матч отбора к чемпионату Европы 2024 года с Косово, который пройдёт 12 ноября. По дороге к аэропорту сработала воздушная тревога, игроки и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы.
Мы на связи с Эли, с ним всё в порядке. Как и другие игроки, уехавшие в свои сборные, Даса вернётся в расположение «Динамо» после того, как его национальная команда проведёт все запланированные матчи.