«Динамо» находится на связи с Дасой после инцидента со сборной Израиля

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вчера, 08:48

Защитник «Динамо» находится на связи с клубом после инцидента со сборной Израиля. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу «бело-голубых».

Национальная команда направлялась в аэропорт, чтобы вылететь на гостевой матч отбора к чемпионату Европы 2024 года с Косово, который пройдёт 12 ноября. По дороге к аэропорту сработала воздушная тревога, игроки и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы.