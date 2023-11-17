С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей

«Эвертон» лишился 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Независимая комиссия в ходе расследования установила, что убытки клуба за несколько сезонов, последний из которых был 2021/22, составили 124,5 млн фунтов стерлингов, что, как утверждает Премьер-Лига, превысило возможный порог в 105 млн. Ливерпульцы уже заявили о намерении подать апелляцию.
Таким образом, «Эвертон» опустился на 19-е место в чемпионате Англии и теперь имеет 4 балла.
Вы не понимаете, это другое.
Вы не понимаете, это другое.
Обогащаются этим всем только ФИФА.
Обогащаются этим всем только ФИФА.