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С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей

вчера, 15:33

«Эвертон» лишился 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Независимая комиссия в ходе расследования установила, что убытки клуба за несколько сезонов, последний из которых был 2021/22, составили 124,5 млн фунтов стерлингов, что, как утверждает Премьер-Лига, превысило возможный порог в 105 млн. Ливерпульцы уже заявили о намерении подать апелляцию.

Таким образом, «Эвертон» опустился на 19-е место в чемпионате Англии и теперь имеет 4 балла.

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Эвертон
Перевод с premierleague.com Фото: Аккаунт ФК «Эвертон» в соцсети «X»
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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 08:55
Обидно за Эвертон, посмотрим что с Челси будет, они тоже под расследованием
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:03
А ты посмотри траты за последние годы и поймёшь где там Реал, а где всякие Сити, Челси, ПСЖ.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:56
Доигрались ливерпульцы, тратили очень много, а толку было мало
Так и до вылета не далеко
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:52
Да бредятина все эти ФФП…что поменялось то вообще после его введения? Богатые клубы, как покупали, так и покупают игроков находя постоянно лазейки, как сделал Боэлли придя в Челси заключая контракты на 7-8 лет, и другие ТОП клубы аналогично каждый по своему нагибает ФФП, а бедные клубы, как были бедными такими и остались.
Обогащаются этим всем только ФИФА.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:51
Это конец, вылета теперь не избежать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:26
Нарушают все, а очки снимают с самых бедных.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:10
А ведь с Ман сити не сняли , или они заплатили?
f7m2em62dunw
f7m2em62dunw
вчера в 16:45
Интересно куда они раньше смотрели
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:43
Самое идиотское решение наказывать снятыми очками и отбиранием трофеев. Футболисты свое здоровье на поле оставляют, а чинуши кабинетные за увеличенные убытки снимают очки, которые трудом достаются. Гениально!
112910415
112910415
вчера в 16:36
кто не великий и не знаменитый,
того настигнет карающая длань закона ...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:12
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 15:54
Плохо, что клуб страдает. Если есть нарушения, то правильно было бы наказать тех, кто умышленно сфальсифицировал финансовые документы.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:53
А про Реал не хочешь ничего сказать? Или это другое?
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
+ и не челси...обидно что нету справедливости
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:47
Очень жестко. Но это же не Сити, который скупил всё что можно на несколько миллиарддов долларов, который нарушал этот фейер-плэй как хотел, прежде чем наконец-то эти деньги не переросли в победу в ЛЧ и он наконец-то по настоящему заработал что-то. А до того им всё с рук сходило. А как же Эвертон?
Вы не понимаете, это другое.
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