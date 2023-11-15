В «Урале» считают справедливой дисквалификацию Газинского

КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника «Урала» Юрия Газинского на два матча РПЛ за агрессивное поведение в игре против «Крыльев Советов». Футболист присутствовал на заседании.
Решение КДК прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов.
Я считаю, что правильно наказали. За такие поступки надо наказывать. Да, он осознал, извинился. Спасибо КДК, что пожалели парня, потому что не играл. Они приняли его сторону, потому что он извинился перед футболистом, перед нашим клубом. Но за такое надо наказывать. Нельзя говорить, довольны мы решением или нет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл. Только в двух играх в этом сезоне вышел на замену, потому что был травмирован. Нам его очень не хватало и не хватает. Сразу вышел и получил дисквалификацию на два матча. Это не есть хорошо, но всё справедливо и по делу.