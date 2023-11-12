Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не сыграет в дерби против ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес получил жёлтую карточку в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
Эта жёлтая карточка стала для хавбека четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, Чавес не сыграет в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоится 25 ноября.
Но Чавесу всё равно ехать в сборную, а при возвращении оттуда, после утомительных перелётов, все латиносы играют хуже обычного, так что пусть отдыхает, ему и прилететь-то удаётся обычно лишь в ночь перед матчем..
Но Чавесу всё равно ехать в сборную, а при возвращении оттуда, после утомительных перелётов, все латиносы играют хуже обычного, так что пусть отдыхает, ему и прилететь-то удаётся обычно лишь в ночь перед матчем..