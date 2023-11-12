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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не сыграет в дерби против ЦСКА

вчера, 19:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо25.11.2023 в 17:30 Не начался

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес получил жёлтую карточку в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

Эта жёлтая карточка стала для хавбека четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, Чавес не сыграет в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоится 25 ноября.

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Интерес
Интерес
вчера в 21:41
Он не ключевой игрок "Динамо",он "ещё только учится".
баск
баск
вчера в 19:53
Приятного мало конечно.
Но Чавесу всё равно ехать в сборную, а при возвращении оттуда, после утомительных перелётов, все латиносы играют хуже обычного, так что пусть отдыхает, ему и прилететь-то удаётся обычно лишь в ночь перед матчем..
Гость
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