Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Петр Чех добился успеха в хоккее. Футболисты также играют в гольф, крикет и пляжный волейбол

вчера, 14:51
Чех
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий
Роббен Арьен
Роббен Арьен
Нападающий
Чех Петр
Чех Петр
Вратарь

Известные игроки обожают другие виды спорта.

Петр Чех стал хоккеистом

Среди футболистов много фанатов спортивных каналов, смотрят разный спорт. Многие обожают гольф, теннис и боевые искусства. Редкий игрок соединяет успехи в разных видах спорта, но Петр Чех не робкого десятка. Его взяли в аренду в лучший клуб главной хоккейной лиги Великобритании. Бывший голкипер «Челси» добился успеха, отбивая шайбы на более низком уровне, а теперь его мастерство оценили в лучшем клубе страны.

Хоккей раньше был тесно связан с футболистами в СССР. Например, Всеволод Бобров – легенда обоих видов спорта. Был чемпионом в составе ЦСКА, запомнился британцам благодаря знаменитому турне московского «Динамо», а в хоккее собрал шесть чемпионств и стал первым на Олимпиаде в 1956-м. Мог выступать рядом с Яшиным, но вратарь решил сконцентрироваться на футболе. В «Динамо» соединял два вида Аркадий Чернышев, который позже стал великим хоккейным тренером.

Также с клюшкой бегали другие легенды «бело-голубых» — Трофимов, Маслов, Гранаткин и Численко. В хоккей и хоккей с мячом играли легенды «Спартака» братья Старостины. Тяжело представить успехи человека в НХЛ и топ-5, разве что из футбола рано переметнуться на лед. Но даже такой успех, как у Чеха, впечатляет. Фанат хоккея осуществил мечту детства, ведь в 41 год легенда АПЛ будет представлять лучшую команду Великобритании. Не самый высокий уровень в хоккее, но далеко не любительская лига.

Бэйл выиграл трофей в гольфе

Гарет рано завязал с футболом, не очень любит этот вид спорта. Хотя большой мяч принес ему много денег и мировую славу, валлиец фанат спорта богатых стариков – гольфа. Если в феврале По Газоль – бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА, опередил Бэйла на турнире в Калифорнии для любителей, то на другом этапе валлиец оказался первым в турнире звезд. Гарет неплохо играет в гольф. В рейтинге с профессионалами занимает места во второй десятке.

А когда взял в напарники члена Залы славы гольфа, 60-летнего шотландца Монтгомери, то вышел в финал против пары Андрея Шевченко и американского гольфиста Пэвина. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу бывшей звезды «Реала». Так Бэйл получил первый трофей в новом виде спорта. Когда Гарет играет рядом с профессионалом, то у него неплохие результаты. Например, со своим молодым напарником Брамлеттом он занял 16-е место из 156 участников.

В США Бэйл будет знать лично звезд Голливуда и многих миллиардеров, ведь те обожают гольф во Флориде и Калифорнии. Прогулки с клюшками обожают многие футбольные знаменитости. Шевченко и Бэйл играют лучше многих, но на любительском уровне светились Дель Пьеро, Баллак, Азар, Фаулер и Райт. Из действующих игроков играет Милнер. На полях для гольфа можно встретить Линекера, Оуэна, Фигу, Джеррарда, Ширера, Тевеса, Терри и Винни Джонса. Ли Шарп, бывший игрок МЮ, даже стал профессионалом.

Многие любят экзотический спорт

Хоккей и гольф это популярные виды, которыми занимаются миллионы людей, как любителей, так и профессионалов. Куда меньше в мире боксеров, поэтому сразу выделим американца Джо Лидона. Американец родился в 1878-м, о нём почти никто не слышал. В 1904 году на летней Олимпиаде Джо выиграл бронзовую медаль в боксе и серебро в футбольном турнире. Хотя важно добавить контекст: Олимпиада в Сент-Луисе была усеченной, лучшие европейцы не добрались из-за стоимости путешествия.

Кроме бокса, экзотическим для футболиста является биатлон. Эстонский нападающий Рене Захна был серебряным призером юношеской Олимпиады и медалистом Кубка мира по биатлону. Также нельзя пройти мимо удивительного перевоплощения турецкого форварда Ильхана Мансыза. Бронзовый призер ЧМ-2002 в футболе после завершения карьеры научился кататься на коньках, когда выступал в телевизионном шоу. А затем со словацкой напарницей стал чемпионом Турции по фигурному катанию. Впечатляет.

Голландец ван дер Варт профессионально играл в дартс. У шведа Хенрика Ларссона были матчи во флорболе. Американец Брюс Арена выступал в лакроссе. Виллаш-Боаш и Бартез занимались автоспортом. Причем у бывшего тренера «Зенита» и бывшего голкипер сборной Франции есть успехи в гонках. Также любят автомобильный спорт два бывших голкипера – Каньисарес и Дудек. Роббен и Луис Энрике издеваются над своими худыми телами благодаря марафонам и различным экстремальным забегам.

А самым ненормальным из всех остается Биксант Лизаразю. Чемпион мира и Европы занимался разными экзотическими видами спорта – серфинг, скелетон, лыжи, мотогонки на льду, а ещё был чемпионом Европы по джиу-джитсу в своей возрастной категории. Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт играл за профессиональный крикетный клуб, а герой текущего сезона Кейн мечтал попробовать себя в американском футболе. Там есть позиция для человека, который хорошо бьет по мячу ногами.

Например, бывший игрок и тренер молодежки «Тоттенхэма» Клайв Аллен играл за профессиональный клуб по американскому футболу на позиции кикера. А хорват Перишич, ещё один человек, связанный со «шпорами», обожает пляжный волейбол. Паоло Мальдини попробовал себя в профессиональном теннисе, хотя не потянул, пришел на корт слишком поздно. У многих игроков есть черные пояса в разных единоборствах – Ибрагимовича и Зендена, а Дирк Кейт рискнул выйти на ринг в боксе год назад.

Тренером лучшего шахматиста мира Карлсена является бывший футболист сборной Норвегии Симен Агдейстен, вот откуда у Магнуса любовь к «Реалу» и главному спорту мира. А самый экзотичный твист сделал Йохан Нескенс. Великий голландец был лучшим игроком юношеского чемпионата Европы по бейсболу, пока не перешел в футбол. Затем Йохан выиграл шесть еврокубков и дважды был вице-чемпионом мира.

Родригао ответил на вопрос о том, допускает ли переход в «Спартак»
Сегодня, 20:57
Россия и ЮАР планируют сотрудничать в сфере культуры и спорта
Сегодня, 19:47
Черчесов рассказал об интересных моментах перед игрой с Испанией на ЧМ-2018
Сегодня, 19:36
СлухиТен Хаг впечатлён уровнем профессионализма Магуайра
Сегодня, 17:28
Широков, Сычёв, Мостовой и Аршавин примут участие в «Матче звёзд» КХЛ
Сегодня, 16:54
Кейн не узнал логотип «Спартака»
Сегодня, 12:39 Видео
Все комментарии
K Z
K Z
сегодня в 21:10
Чехи они и в Африке чехи! Молодец парнишка!
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 08:21
За Чеха очень рад, умничка мужик
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:03
Пётр Чех универсал
и в хоккее заблистал!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 