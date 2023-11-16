Петр Чех добился успеха в хоккее. Футболисты также играют в гольф, крикет и пляжный волейбол

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вчера, 14:51

Известные игроки обожают другие виды спорта.

Петр Чех стал хоккеистом

Среди футболистов много фанатов спортивных каналов, смотрят разный спорт. Многие обожают гольф, теннис и боевые искусства. Редкий игрок соединяет успехи в разных видах спорта, но Петр Чех не робкого десятка. Его взяли в аренду в лучший клуб главной хоккейной лиги Великобритании. Бывший голкипер «Челси» добился успеха, отбивая шайбы на более низком уровне, а теперь его мастерство оценили в лучшем клубе страны.

Хоккей раньше был тесно связан с футболистами в СССР . Например, Всеволод Бобров – легенда обоих видов спорта. Был чемпионом в составе ЦСКА , запомнился британцам благодаря знаменитому турне московского «Динамо», а в хоккее собрал шесть чемпионств и стал первым на Олимпиаде в 1956-м. Мог выступать рядом с Яшиным, но вратарь решил сконцентрироваться на футболе. В «Динамо» соединял два вида Аркадий Чернышев, который позже стал великим хоккейным тренером.

Также с клюшкой бегали другие легенды «бело-голубых» — Трофимов, Маслов, Гранаткин и Численко. В хоккей и хоккей с мячом играли легенды «Спартака» братья Старостины. Тяжело представить успехи человека в НХЛ и топ-5, разве что из футбола рано переметнуться на лед. Но даже такой успех, как у Чеха, впечатляет. Фанат хоккея осуществил мечту детства, ведь в 41 год легенда АПЛ будет представлять лучшую команду Великобритании. Не самый высокий уровень в хоккее, но далеко не любительская лига.

Бэйл выиграл трофей в гольфе

Гарет рано завязал с футболом, не очень любит этот вид спорта. Хотя большой мяч принес ему много денег и мировую славу, валлиец фанат спорта богатых стариков – гольфа. Если в феврале По Газоль – бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА , опередил Бэйла на турнире в Калифорнии для любителей, то на другом этапе валлиец оказался первым в турнире звезд. Гарет неплохо играет в гольф. В рейтинге с профессионалами занимает места во второй десятке.

А когда взял в напарники члена Залы славы гольфа, 60-летнего шотландца Монтгомери, то вышел в финал против пары Андрея Шевченко и американского гольфиста Пэвина. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу бывшей звезды «Реала». Так Бэйл получил первый трофей в новом виде спорта. Когда Гарет играет рядом с профессионалом, то у него неплохие результаты. Например, со своим молодым напарником Брамлеттом он занял 16-е место из 156 участников.

В США Бэйл будет знать лично звезд Голливуда и многих миллиардеров, ведь те обожают гольф во Флориде и Калифорнии. Прогулки с клюшками обожают многие футбольные знаменитости. Шевченко и Бэйл играют лучше многих, но на любительском уровне светились Дель Пьеро, Баллак, Азар, Фаулер и Райт. Из действующих игроков играет Милнер. На полях для гольфа можно встретить Линекера, Оуэна, Фигу, Джеррарда, Ширера, Тевеса, Терри и Винни Джонса. Ли Шарп, бывший игрок МЮ , даже стал профессионалом.

Многие любят экзотический спорт

Хоккей и гольф это популярные виды, которыми занимаются миллионы людей, как любителей, так и профессионалов. Куда меньше в мире боксеров, поэтому сразу выделим американца Джо Лидона. Американец родился в 1878-м, о нём почти никто не слышал. В 1904 году на летней Олимпиаде Джо выиграл бронзовую медаль в боксе и серебро в футбольном турнире. Хотя важно добавить контекст: Олимпиада в Сент-Луисе была усеченной, лучшие европейцы не добрались из-за стоимости путешествия.

Кроме бокса, экзотическим для футболиста является биатлон. Эстонский нападающий Рене Захна был серебряным призером юношеской Олимпиады и медалистом Кубка мира по биатлону. Также нельзя пройти мимо удивительного перевоплощения турецкого форварда Ильхана Мансыза. Бронзовый призер ЧМ -2002 в футболе после завершения карьеры научился кататься на коньках, когда выступал в телевизионном шоу. А затем со словацкой напарницей стал чемпионом Турции по фигурному катанию. Впечатляет.

Голландец ван дер Варт профессионально играл в дартс. У шведа Хенрика Ларссона были матчи во флорболе. Американец Брюс Арена выступал в лакроссе. Виллаш-Боаш и Бартез занимались автоспортом. Причем у бывшего тренера «Зенита» и бывшего голкипер сборной Франции есть успехи в гонках. Также любят автомобильный спорт два бывших голкипера – Каньисарес и Дудек. Роббен и Луис Энрике издеваются над своими худыми телами благодаря марафонам и различным экстремальным забегам.

А самым ненормальным из всех остается Биксант Лизаразю. Чемпион мира и Европы занимался разными экзотическими видами спорта – серфинг, скелетон, лыжи, мотогонки на льду, а ещё был чемпионом Европы по джиу-джитсу в своей возрастной категории. Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт играл за профессиональный крикетный клуб, а герой текущего сезона Кейн мечтал попробовать себя в американском футболе. Там есть позиция для человека, который хорошо бьет по мячу ногами.

Например, бывший игрок и тренер молодежки «Тоттенхэма» Клайв Аллен играл за профессиональный клуб по американскому футболу на позиции кикера. А хорват Перишич, ещё один человек, связанный со «шпорами», обожает пляжный волейбол. Паоло Мальдини попробовал себя в профессиональном теннисе, хотя не потянул, пришел на корт слишком поздно. У многих игроков есть черные пояса в разных единоборствах – Ибрагимовича и Зендена, а Дирк Кейт рискнул выйти на ринг в боксе год назад.

Тренером лучшего шахматиста мира Карлсена является бывший футболист сборной Норвегии Симен Агдейстен, вот откуда у Магнуса любовь к «Реалу» и главному спорту мира. А самый экзотичный твист сделал Йохан Нескенс. Великий голландец был лучшим игроком юношеского чемпионата Европы по бейсболу, пока не перешел в футбол. Затем Йохан выиграл шесть еврокубков и дважды был вице-чемпионом мира.