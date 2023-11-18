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Чалов заявил, что в сборной России нет равнодушных

вчера, 12:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКубаЗавтра в 19:30 Не начался

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов высказался о состоянии национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Кубы.

Все ребята готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько игр, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол.

По игре с Кенией ничего не могу сказать. Было много факторов. Равнодушных нет, все хотят играть и показывать свои лучшие качества.

Напомним, товарищеская игра между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

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112910415
112910415
вчера в 15:20
посмотрим красивый футбол, коли так
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