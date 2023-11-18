Чалов заявил, что в сборной России нет равнодушных

Нападающий ЦСКА и сборной России высказался о состоянии национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Кубы.

Все ребята готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько игр, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол.

По игре с Кенией ничего не могу сказать. Было много факторов. Равнодушных нет, все хотят играть и показывать свои лучшие качества.