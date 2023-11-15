Италия и Хорватия рискуют не пройти отбор Евро-2024. Наступает развязка группового этапа

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вчера, 16:39

Главные футбольные интриги ноября.

Невыход Италии на Евро будет катастрофой

Так сказал президент УЕФА Чеферин. Из этого сделали горячую новость, ведь похоже на попытку явного лоббизма, а он запрещён. Вот только фразу эту Александер бросил в кулуарах книжной ярмарки. Понятно, что словенец тесно связан с итальянским футболом. Пусть его близкий друг и кум Аньелли предал Чеферина в истории с Суперлигой, нет сомнений, что для УЕФА важно, чтобы чемпионы Европы сыграли в финальной части немецкого турнира. Потому что это деньги. Вот только для начала Италии надо не потерять очки против Северной Македонии. Спаллетти повезло, что этот соперник уже не имеет шансов выйти на Евро даже через плей-офф Лиги Наций.

Команда, которая выбила Италию из отбора ЧМ -2022 в Катаре, проиграет в гостях? Посмотрим, ведь у Скуадры также матч против Украины. Команда Реброва пока выше в таблице. Если македонцы заберут у фаворита очки, то украинцев устроит ничья против Италии. А если нет, то фавориту останется не проиграть. Вот только тяжело прогнозировать форму сборной Украины, где в заявке люди из Ла Лиги и АПЛ . Зинченко, Забарный, Довбик, Цыганков, Миколенко провели сильные клубные матчи. Италия должна быть на Евро – лозунг чиновников, которые заставляли Украину играть с Лаосом, чтобы компенсировать разницу в свежести будущих соперников.

Но Ребров отказался, а за такие грязные штучки порой приходит наказание. Италия, разумеется, нужна на Евро-2024, это действующие чемпионы. Но им надо заслужить выход, а не получить его с помощью арбитров или везения. Италии важно не просто выползти в финальную часть, а выйти туда с высоко поднятой головой. Группа Англии, которую британцы уверенно выиграли, сразу выделялась, там четыре сборные с опытом участия на Евро-2020. Но в УЕФА очень переживают, что Италия рискует пропустить турнир.

Хорваты пока не заслужили прямую путёвку

Догорает эпоха, идёт новое поколение хорватов. И им не хватает опыта, как у Модрича. Победы над Англией и Бразилией на двух ЧМ в истории маленькой, зато очень спортивной страны. Но будет ли новое поколение футболистов настолько сильным, как их предшественники? Ответ знаем – не будет. Хорватов ждёт неизбежный откат, ни у одной маленькой по населению страны нет конвейера талантов. Уругвайцы и хорваты уже аномалии, как бельгийцы и голландцы. «Клетчатые» это люди высокой футбольной культуры, ими можно смело восторгаться.

Но игра Хорватии в отборе не вызывает положительных эмоций. В группе с Турцией – выиграла 5 матчей из 7, а также Уэльсом, который набрал столько очков, как хорваты, команда Далича пока не гарантировала себе выход в следующий раунд. Впереди у Модрича два непростых поединка. Сыграют в гостях у Латвии. Даже если выиграют, то должны держать в уме результаты валлийцев. После победы над Хорватией в Кардиффе упрямая команда даже без Бэйла имеет шанс на выход в финальную часть Евро. Уэльс сыграет в Армении, которая сохранила шансы на выход из группы.

В последнем матче команда тренера Петракова сыграет против Хорватии, а Уэльс ждёт домашний матч против расслабленной Турции. Армяне Сперцян и Тикнизян могут побороться за вторую строчку, если обыграют двух конкурентов подряд. И даже если нет, то их старания могут повлиять на судьбу Хорватии. Будущее Модрича зависит, в том числе, от ребят, которые выступают в РПЛ . Речь об одной из самых интересных групп отбора, которую испортило лишь сенсационное поражение Армении от Латвии. У армян, хорватов и валлийцев могло быть по 10 пунктов. Будет жаль, если Сперцян не сыграет на Евро, у него интересная команда.

Холанд и Кварацхелия надеются плей-офф Лиги Наций

Прямо сейчас Эрлинг не попадает в плей-офф Лиги Наций, а также Норвегия потеряла шансы на прямой выход на Евро в группе с Испанией и Шотландией. Рядом сборная Грузии, у которой другая ситуация. Если норвежцев из плей-офф Лиги Наций могут выбросить результаты других сборных, то Грузия первая в рейтинге третьего дивизиона Лиги Наций. Даже если Греция, Казахстан и Люксембург не пройдут на Евро-2024 напрямую, то это не изменит судьбу сборной Кварацхелии. Команда тренера Саньоля разгромила Кипр в последнем официальном матче, готовятся к будущим матчам плей-офф, которые пройдут в марте следующего года.

А Норвегия упустила исторический шанс. В группе с грузинами и шотландцами напарники Холанда и Эдегора не навязали борьбу Испании. Но плей-офф Лиги Наций подарит три путёвки на Евро, обнадёжив двенадцать сборных. Пока в ту сторону не смотрят Хорватия и Италия, всё в руках Далича и Спаллетти. Но вот для Польши финал четырёх может стать спасением, ведь португальский тренер Сантуш провалил отбор, его отправили в отставку. Пришёл Михал Пробеж, но команда Левандовского в ужасном состоянии. Например, не сумели обыграть Молдову. Послезавтра у Польши матч против Чехии, но у соперника поединок в запасе.

Также Лига Наций может выручить боснийцев, финнов и исландцев. А если Италия окажется выше в таблице, то также сборную Украины. Есть группы, где всё понятно. В финальный турнир досрочно вышли, помимо хозяев немцев, восемь сборных. Кроме Португалии, Франции, Англии, Бельгии и Испании, в компании оказались Шотландия, Турция и Австрия. Хорошие шансы у Словакии, если не помешает Люксембург. У Нидерландов два простых матча, Греция вряд ли опередит команду Ван Дейка после очного поражения. Все будут смотреть на действия Италии и Хорватии, но интриг позже добавит плей-офф Лиги Наций, куда мечтает попасть Холанд.