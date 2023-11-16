Аргентина сразится против Бьелсы и Бразилии. В разгаре отбор чемпионата мира в Южной Америке

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вчера, 16:50

Месси проверят старые знакомые.

Бьелса и Динис хотят прервать серию Аргентины

После победы над Перу серия Аргентины без поражений в отборах к ЧМ выросла до 25 поединков. Национальный рекорд. Если бы не поражение от Саудовской Аравии на ЧМ , могли собрать впечатляющую серию без поражений во всех турнирах. Но если брать отборочные этапы, то до мирового рекорда Аргентина не доберется. Сборная Испании 28 лет не проигрывала в отборах к ЧМ , серия состояла из 66 поединков и прервалась два года назад против Швеции.

Также Аргентина не обладает рекордом Южной Америки. Бразилия собрала серию из 37 игр без поражений в отборах к ЧМ (28 побед и 9 мировых), а затем нарвались на Уругвай Бьелсы. Легендарный Марсело пока ставит на результат. Обыграл бразильцев 2:0, а ночью кумир Гвардиолы и многих других тренеров будет в гостях у сборной Аргентины. В матче на легендарном стадионе «Бомбанера», арене «Бока Хуниорс», встретятся команды Месси и Вальверде.

Даже если Скалони учтет ошибки Бразилии и не проиграет Уругваю, то впереди центральный матч отбора. Через неделю на «Маракана» сыграют Бразилия и Аргентина. Фанаты уже раззадорили друг друга в финале Кубка Либертадорес. «Флуминенсе» с Марсело обыграл «Бока Хуниорс», а после матча ультрас клуба из Рио-де-Жанейро устроили «похороны» аргентинского клуба. Так что фанаты из Буэнос-Айреса обязательно навестят Рио ещё раз.

Уругвай не обыгрывал Аргентину в отборах десять лет. А вот с бразильцами отношения у Аргентины складывают намного хуже. Все помнят финал Кубка Америки в Рио-де-Жанейро. Тогда стадион был пустым из-за пандемии, Аргентина переиграла Бразилию в гостях 1:0. Но до повторения классики случится игра Месси, Альвареса и Лаутаро против уругвайских защитников Хименеса из «Атлетико» и Араухо из «Барселоны», достойных соперников.

У семи команд хорошие шансы сыграть на ЧМ -2026

На ЧМ -2026 будет 48 участников, Южная Америка получила шесть прямых путевок. А седьмую можно завоевать в плей-офф с представителями других конфедераций. Но даже в условиях, когда всего три сборные могут остаться без путевок на чемпионат мира, у отбора в Южной Америке хватает шарма и интриг. Во-первых, у всех давние счеты, играют часто. Во-вторых, внизу таблицы приличные команды Перу и Чили.

Многократные победители Кубка Америки чилийцы недовольны нынешним положением. Аргентинский тренер Бериссо в пятнадцати матчах одержал всего 4 победы со сборной Чили. У этой команды не такой крутой состав, как раньше, зато есть игроки ЦСКА – Давила и Мендес. Два Виктора должны показать себя против Парагвая, где в заявке Бальбуэна из «Динамо» и Алонсо из «Краснодара». У обеих команд по 4 очка.

После четырех матчей лидирует Аргентина, у Месси четыре победы подряд. Уругвай, Бразилия и Венесуэла набрали по семь пунктов, а дальше расположилась Колумбия, у них на один балл меньше. Эквадор, Парагвай и Чили набрали по четыре очка. Команда Перу проиграла три матча из четырех, а у Боливии четыре поражения. Борьба только начинается, причем нет огромной разницы в силе между середняками отбора.

Бразильцы без Неймара должны перестроить команду

Ужасная травма вингера может привести к завершению выступлений Неймара на высоком уровне. Думал сыграть на Кубке Америки, но теперь надо договариваться с шейхами, которые не хотят платить безумные деньги во время восстановления от повреждения в футболке сборной Бразилии. «Селесао» надо привыкать играть без Неймара, вряд ли здоровье позволит ему сыграть на ЧМ -2026 через два с половиной года.

А пока у бразильцев даже нет постоянного главного тренера. Абаскаль удивлен, что Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной, тренер «Спартака» заявил, что никогда такого не видел. Похоже, не следит за сборной Бразилии, ведь Фернандо Динис совмещает работу в «Флуминенсе» с играми «селесао». Наставник вызвал 17-летнего Эндрика, футболиста «Реала», который до наступления совершеннолетия выступает за «Палмейрас».

Все ждут дебюта форварда против Колумбии. Важный матч, ведь соперник солидный, а сама Бразилия после вылета от хорватов на ЧМ ищет новый стиль. Тренер Динис перестраивает опорную зону, ищет новых лидеров атаки, ведь есть форварды «Реала» Винисиус и Родриго. Но просится появление сенсации, так что желаем Эндрику удачного дебюта. Его рано сравнивать с Пеле, но парень талантливый, может повторить успехи Ромарио.

В Южной Америке растет новое поколение больших звезд

Люди из Южной Америки всегда болезненно реагируют на слова, что их футбол слабый. Мбаппе оскорбил латиноамериканцев год назад, а потом проиграл Аргентине в великом финале чемпионата мира. И у бразильцев подрастает солидная порция футбольных талантов.

Даже у Эквадора на поле один из самых дорогих игроков в истории Кайседо. А рядом ребята из приличных немецких и английских клубов. Европейские команды быстро заманивают лучших латиноамериканцев деньгами, но даже изнуряющие перелеты не мешают тамошним футболистам серьезно относиться к играм за национальные команды. Во многих странах Южной Америки футбол это настоящая религия.

Отношение фанатов – главное различие. Испанцы могут после победы в большом финале идти со стадиона молчаливой толпой, а для Аргентины победа над Францией стала грандиозным национальным праздником, в Европе так безумно не гуляют. При этом бразильцы не побеждали на чемпионатах мира два десятилетия. Для Уругвая или Колумбии событием станет ближайший Кубок Америки в США .