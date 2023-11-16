Аргентина сразится против Бьелсы и Бразилии. В разгаре отбор чемпионата мира в Южной Америке

Месси проверят старые знакомые.
Бьелса и Динис хотят прервать серию Аргентины
После победы над Перу серия Аргентины без поражений в отборах к ЧМ выросла до 25 поединков. Национальный рекорд. Если бы не поражение от Саудовской Аравии на ЧМ, могли собрать впечатляющую серию без поражений во всех турнирах. Но если брать отборочные этапы, то до мирового рекорда Аргентина не доберется. Сборная Испании 28 лет не проигрывала в отборах к ЧМ, серия состояла из 66 поединков и прервалась два года назад против Швеции.
Также Аргентина не обладает рекордом Южной Америки. Бразилия собрала серию из 37 игр без поражений в отборах к ЧМ (28 побед и 9 мировых), а затем нарвались на Уругвай Бьелсы. Легендарный Марсело пока ставит на результат. Обыграл бразильцев 2:0, а ночью кумир Гвардиолы и многих других тренеров будет в гостях у сборной Аргентины. В матче на легендарном стадионе «Бомбанера», арене «Бока Хуниорс», встретятся команды Месси и Вальверде.
Даже если Скалони учтет ошибки Бразилии и не проиграет Уругваю, то впереди центральный матч отбора. Через неделю на «Маракана» сыграют Бразилия и Аргентина. Фанаты уже раззадорили друг друга в финале Кубка Либертадорес. «Флуминенсе» с Марсело обыграл «Бока Хуниорс», а после матча ультрас клуба из Рио-де-Жанейро устроили «похороны» аргентинского клуба. Так что фанаты из Буэнос-Айреса обязательно навестят Рио ещё раз.
Уругвай не обыгрывал Аргентину в отборах десять лет. А вот с бразильцами отношения у Аргентины складывают намного хуже. Все помнят финал Кубка Америки в Рио-де-Жанейро. Тогда стадион был пустым из-за пандемии, Аргентина переиграла Бразилию в гостях 1:0. Но до повторения классики случится игра Месси, Альвареса и Лаутаро против уругвайских защитников Хименеса из «Атлетико» и Араухо из «Барселоны», достойных соперников.
У семи команд хорошие шансы сыграть на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 будет 48 участников, Южная Америка получила шесть прямых путевок. А седьмую можно завоевать в плей-офф с представителями других конфедераций. Но даже в условиях, когда всего три сборные могут остаться без путевок на чемпионат мира, у отбора в Южной Америке хватает шарма и интриг. Во-первых, у всех давние счеты, играют часто. Во-вторых, внизу таблицы приличные команды Перу и Чили.
Многократные победители Кубка Америки чилийцы недовольны нынешним положением. Аргентинский тренер Бериссо в пятнадцати матчах одержал всего 4 победы со сборной Чили. У этой команды не такой крутой состав, как раньше, зато есть игроки ЦСКА – Давила и Мендес. Два Виктора должны показать себя против Парагвая, где в заявке Бальбуэна из «Динамо» и Алонсо из «Краснодара». У обеих команд по 4 очка.
После четырех матчей лидирует Аргентина, у Месси четыре победы подряд. Уругвай, Бразилия и Венесуэла набрали по семь пунктов, а дальше расположилась Колумбия, у них на один балл меньше. Эквадор, Парагвай и Чили набрали по четыре очка. Команда Перу проиграла три матча из четырех, а у Боливии четыре поражения. Борьба только начинается, причем нет огромной разницы в силе между середняками отбора.
Бразильцы без Неймара должны перестроить команду
Ужасная травма вингера может привести к завершению выступлений Неймара на высоком уровне. Думал сыграть на Кубке Америки, но теперь надо договариваться с шейхами, которые не хотят платить безумные деньги во время восстановления от повреждения в футболке сборной Бразилии. «Селесао» надо привыкать играть без Неймара, вряд ли здоровье позволит ему сыграть на ЧМ-2026 через два с половиной года.
А пока у бразильцев даже нет постоянного главного тренера. Абаскаль удивлен, что Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной, тренер «Спартака» заявил, что никогда такого не видел. Похоже, не следит за сборной Бразилии, ведь Фернандо Динис совмещает работу в «Флуминенсе» с играми «селесао». Наставник вызвал 17-летнего Эндрика, футболиста «Реала», который до наступления совершеннолетия выступает за «Палмейрас».
Все ждут дебюта форварда против Колумбии. Важный матч, ведь соперник солидный, а сама Бразилия после вылета от хорватов на ЧМ ищет новый стиль. Тренер Динис перестраивает опорную зону, ищет новых лидеров атаки, ведь есть форварды «Реала» Винисиус и Родриго. Но просится появление сенсации, так что желаем Эндрику удачного дебюта. Его рано сравнивать с Пеле, но парень талантливый, может повторить успехи Ромарио.
В Южной Америке растет новое поколение больших звезд
Люди из Южной Америки всегда болезненно реагируют на слова, что их футбол слабый. Мбаппе оскорбил латиноамериканцев год назад, а потом проиграл Аргентине в великом финале чемпионата мира. И у бразильцев подрастает солидная порция футбольных талантов.
Даже у Эквадора на поле один из самых дорогих игроков в истории Кайседо. А рядом ребята из приличных немецких и английских клубов. Европейские команды быстро заманивают лучших латиноамериканцев деньгами, но даже изнуряющие перелеты не мешают тамошним футболистам серьезно относиться к играм за национальные команды. Во многих странах Южной Америки футбол это настоящая религия.
Отношение фанатов – главное различие. Испанцы могут после победы в большом финале идти со стадиона молчаливой толпой, а для Аргентины победа над Францией стала грандиозным национальным праздником, в Европе так безумно не гуляют. При этом бразильцы не побеждали на чемпионатах мира два десятилетия. Для Уругвая или Колумбии событием станет ближайший Кубок Америки в США.
Случится репетиция чемпионата мира, объединенный турнир континентов с участием сборных США и Мексики. Будет интересно, ведь бразильцы мечтают забрать кубок у аргентинцев. Но сенсацию не исключаем, южноамериканский футбол это драйв и эмоции в первую очередь. Уругвай Бьелсы впервые за 22 года обыграл Бразилию, магический реализм вернулся в отбор ЧМ в Южной Америке.