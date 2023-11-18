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В Ассоциации футбола Кубы высоко оценили сборную России

вчера, 09:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКубаЗавтра в 19:30 Не начался

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Мы очень рады, что нам достался такой соперник, как Россия. Ваша сборная высоко котируется в Европе. Мы детально проанализировали тактику россиян. Как бы там ни было, постараемся показать на поле всё, на что способны. Не скрою, здесь холодно, но нам уже приходилось играть в странах с подобным климатом.

Ранее был объявлен состав судейской бригады, которая обслужит данную игру.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Добрый день!
К сожалению, мне трудно ответить на Ваш вопрос по той причине, что я уже 9 лет не курю. Кроме того, я не живу в России и не знаю, какие табачные изделия там имеются. Но из советских сигарет, я всегда курил "Комос", как сейчас помню 70коп. Из болгарских курил или "БТ" 80коп., или "Ту134" 50коп.

В Германии курил много лет исключительно синий "Pall Mall"- мягкие сигареты, приятные. Ну вот, как-то так. А вообще, всегда считал и считаю, что лучше выпить хорошей водки, чем курить. Выпиваю и сейчас, если конечно здоровье позволяет. Мой уролог советует 50гр., ежедневно!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:33
Из подобного российского что-то кубинцы могут оценить высоко?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:33
Дороже ли они кенийских комплиментов?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 12:27
Надо с КНР и Индией сыграть и в случае победы можно сказать, что обыграли почти половину населения планеты.
Capral
Capral
вчера в 11:42, ред.
А в федерации футбола России- ещё выше оценили гаванские сигары!
112910415
112910415
вчера в 11:19
кубинские комплименты дорогого стоят !
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