В Ассоциации футбола Кубы высоко оценили сборную России

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Мы очень рады, что нам достался такой соперник, как Россия. Ваша сборная высоко котируется в Европе. Мы детально проанализировали тактику россиян. Как бы там ни было, постараемся показать на поле всё, на что способны. Не скрою, здесь холодно, но нам уже приходилось играть в странах с подобным климатом.