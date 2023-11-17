Сегодня определятся новые участники Евро-2024. Албания – в шаге от успеха, словенцы против датчан

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вчера, 13:18

Множество перипетий в одном игровом дне.

Сегодняшняя повестка в квалификации Евро будет насыщенная – продолжатся разборки в группе H, итальянцы встретятся с неудобным соперником, а Албания может присоединиться к Франции, Бельгии, Португалии и другим участникам финального турнира. Погружаемся в новый игровой день.

Судьба группы H – в трёх столкновениях

Какие вводные – это одна из самых интересных групп, фавориты определились лишь в последних турах. При этом не разыграна ни одна из путёвок – последней преградой для команд Словении и Дании является Казахстан. Последние за 2 тура до финиша отстают от лидеров на 4 очка. Финляндия из гонки уже выбыла.

Сегодня словенцы и датчане сыграют между собой – будут определять единоличного лидера секстета. Казахам и финнам предстоят встречи с аутсайдерами группы – Сан-Марино и Северной Ирландией соответственно.

Так что интрига в группе доживает последние дни – вот-вот определится стопроцентный лидер, увидим кульминацию в борьбе за вторую строчку. Подопечным Магомеда Адиева лучше, чтобы при 19 очках осталась Словения – тогда всё будет решаться в их очном противостоянии в последнем туре. Правда, до этого коллективу ещё надо обыграть Сан-Марино. И найти краткосрочную альтернативу Бахтиёру Зайнутдинову – лидер сборной получил серьёзную травму, играя за «Бешикташ».

Италия примет обидчиков

Отбор чемпионата мира 2022. Италии не удаётся получить прямую путёвку на мундиаль, приходится пробиваться через плей-офф. В полуфинале Пути С соперник – Северная Македония, котировки на стороне «скуадра адзурры». И несмотря на это, македонцы сенсационно добывают минимальную победу, проходя дальше. Для итальянцев это одно из самых болезненных воспоминаний последних лет – коллектив вот уже второй раз подряд пропускает мировое первенство.

Кстати, и в отборе к предыдущему ЧМ Северная Македония приложила руку к краху Италии (ничья на групповом этапе). И то же самое происходит сейчас. В сентябре команды сошлись в первом круге группового этапа отбора Евро-2024. В домашних стенах команда Благоя Милевски добыла ничью, опять забив в концовке. После этого итальянцы обыграли Украину и Мальту, но уступили Англии – и сейчас в затруднительном положении.

Коллектив Лучано Спаллетти располагается лишь на третьей строчке и отстаёт от украинцев на 3 балла. Есть преимущество в виде матча в запасе. Но его ещё надо реализовать. И у такой истории есть предпосылки получить голливудскую развязку. Македонцы любят портить кровь «скуадре адзурре» – даже в гостях они могут помешать сопернику. Тогда всё сведётся к розыгрышу путёвки в последнем туре – Италия сойдётся с Украиной.

Спаллетти точно не хочет этого допустить – нельзя, чтобы у сборной-чемпиона Европы образовался комплекс Северной Македонии.

Албания – в шаге от Евро

В семи матчах в 2023 году у албанцев – только одно поражение. В конце марта они уступили Польше, а после этого обыграли Молдову с Фарерскими островами, поделили очки с Чехией и во втором круге набрали 6 очков с теми же поляками и чехами.

От выхода на второй Евро в своей истории сборную Албании отделяют миллиметры. Польша, идущая на третьем месте, албанцев не обгонит в любом случае – при победе 1:0 «белые орлы» уступили 0:2 во втором круге. Зато есть шансы у сыгравшей на матч меньше Молдовы. Коллектив, имея игру в запасе, набрал 9 очков. Номинально сборная может финишировать при 15 очках на 1-м месте – если выиграет оба матча (один из них – с Албанией), а албанцы оба проиграют.

Для «красно-чёрных» всё может решиться сегодня. Чтобы уже вечером паковать чемоданы на чемпионат Европы, с молдаванами достаточно сыграть вничью.

Очная ставка в группе Е

В таком случае у сборной Молдавии всё равно останется шанс на вторую путёвку – только борьба будет куда более ожесточённой: с Польшей и Чехией. У «белых орлов» есть последний шанс в виде матча против Чехии – так они могут добыть преимущество и уйти в режим ожидания на втором месте при 13 очках в активе.

Пока Албании останется лёгкая прогулка с аутсайдером квинтета Фарерскими островами, погоня за второй путёвкой на Евро-2024 выйдет на пик. Молдова встретится с Чехией. Здесь запутанность сюжета зависит от настойчивости молдаван с албанцами. В случае поражения рассчитывать первые уже ни на что не смогут. Зато чехам останется рывок до Польши.

Ещё 2 потенциальных участника

Вчера словаки благодаря победе над Исландией гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2024. Пул участников уже довольно обширный – здесь и стопроцентные фавориты французы, бельгийцы, испанцы, португальцы, англичане, крепыши австрийцы и венгры, тёмные лошадки турки и шотландцы.

Сегодня состав участников могут пополнить ещё несколько команд. Словения и Дания в очном противостоянии определят, кому бороться с Казахстаном за вторую строчку, а кому собираться на континентальное первенство. Хотя в случае ничьи и те, и другие останутся в зоне поражения.

Громкий успех ожидает и сборную Албании. Какие расклады в её группе, уже писали выше. Отметим также, что этот крупный турнир может стать для сборной вторым за всю её историю. Ранее албанцы прорвались на Евро-2016 во Франции. Там коллектив занял 3-е место в группе с французами, швейцарцами и румынами. И оказался последним среди команд, ставших 3-ми в своих группах – в плей-офф не попали.