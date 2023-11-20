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Круговой мог перейти в клуб из Франции

вчера, 10:59

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о вариантах развития своей карьеры за рубежом. Ранее сообщалось, что полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой летом мог перейти в клуб из Франции.

Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30. У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение.

Были ли за последние годы какие-то конкретные варианты? Да, был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из верхней части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьезных переговоров.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:36
если бы у бабушки был.... то она бы была дедушкой и может быть уехала во Францию или ещё .....
cska1948
cska1948 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 16:43
"...Андрей Мостовой летом мог перейти в клуб из Франции.!
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Мог, но когда узнал какая его там ожидает зарплата, 300-400 тысяч евро в год, то решил остаться в Зените. Вот и Круговой не спешит покидать хлебное место. Скорее всего он, как Мостовой, решил, что к 30-и годам поднакопит жирка, в смысле денег, а там и по Европе можно будет прогуляться, если позовут.
xmf66ejfbmc9
xmf66ejfbmc9
вчера в 13:29
Из верхней части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу.

Конечно, кто ж французский четвердив постоянно мониторит!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:02
Возможно будет лучше с этим не тянуть до тридцати лет.
adekvat
adekvat
вчера в 12:20
Все может быть, на лавках во Франции много места.
ОПС
ОПС
вчера в 12:03
К 30 - ти годам в топовый европейский чемпионат? Это наверное чувство юмора у Кругового такое. А насчет клуба из Франции, то там до переговоров не дошло, а значит и конкретики тоже не было. А так, это просто разговоры.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:45
Вечно молодые и подающие надежды с влажными мечтами...
shlomo
shlomo
вчера в 11:43
В тридцатник он уйдет только куда ни будь во вторую лигу и не более того
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