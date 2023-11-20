Круговой мог перейти в клуб из Франции

Защитник «Зенита» ответил на вопрос о вариантах развития своей карьеры за рубежом. Ранее сообщалось, что полузащитник «сине-бело-голубых» летом мог перейти в клуб из Франции.

Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30. У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение.

Были ли за последние годы какие-то конкретные варианты? Да, был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из верхней части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьезных переговоров.