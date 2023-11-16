Государственная нефтяная компания из Саудовской Аравии будет спонсором ФИФА

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вчера, 23:26

Государственная нефтяная компания Aramco из Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА .

Ранее эта страна оказалась единственным претендентом на проведение чемпионата мира 2034. Самая прибыльная компания мира будет спонсировать ФИФА до 2034-го.

Речь идет о выплатах в размере 100 млн долларов в год. Переговоры о подписании соглашения находятся на продвинутой стадии. Aramco уже спонсирует турниры по крикету, женскому гольфу и «Формуле-1».