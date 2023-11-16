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Государственная нефтяная компания из Саудовской Аравии будет спонсором ФИФА

вчера, 23:26

Государственная нефтяная компания Aramco из Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА.

Ранее эта страна оказалась единственным претендентом на проведение чемпионата мира 2034. Самая прибыльная компания мира будет спонсировать ФИФА до 2034-го.

Речь идет о выплатах в размере 100 млн долларов в год. Переговоры о подписании соглашения находятся на продвинутой стадии. Aramco уже спонсирует турниры по крикету, женскому гольфу и «Формуле-1».

Сообщается, что сотрудничество ФИФА компанией, которая связана с государством, перед мировым первенством является нормальной практикой: в 2018-м, перед мундиалем, организация работала с «Газпромом», а в 2022-м — с Qatar Airways.

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Перевод с thetimes.co.uk Фото: Сайт al-monitor.com
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:03
ФИФЕ всё равно от кого халявное бабло загребать.
альсато
альсато
сегодня в 12:24
фи-фа..пошла по рукам)))))
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:30
Большой куш для ФИФА......
ОПС
ОПС
сегодня в 07:27
Это хорошо. Только бы деньги шли на развитие футбола, а не оседало где то не в том месте.
qc6kyrsqybwn
qc6kyrsqybwn
сегодня в 07:17
Да походу фифа и так давно уже с потрохами куплена арабьём
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:54
Арабы не скупятся на футбол. Скоро они соберут у себя всех лучших.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
всё же терзают смутные сомнения
p2r772s2wgmn
p2r772s2wgmn
сегодня в 01:49
И похоже скоро футбол будет на песке, а не на на траве, хотя для бразильцев так даже лучше)))
z6egzy96sgye
z6egzy96sgye
сегодня в 01:45
Саудиты всё теснее работают с футболом!
tjksk9jxxd4w
tjksk9jxxd4w
сегодня в 01:01
Действительно, сотрудничество ФИФА с крупными компаниями стало обычной практикой. Это позволяет организации получать дополнительные финансовые ресурсы для проведения крупных спортивных мероприятий. Кроме того, такие соглашения могут способствовать развитию футбола и повышению его популярности в разных странах. Мы можем ожидать, что сотрудничество между ФИФА и Aramco будет успешным и принесет много пользы обеим сторонам.
протон
протон
сегодня в 00:34
Обычная практика.
Это написано в статье. Это известно интересующимся матчастью.
Абсолютно аналогичная история была с Газпромом перед ЧМ в России, или с GM и АА перед ЧМ в США. Даже с катарцами партнерились, несмотря на наличие Эмирейтс в своем списке и во время блокады Катара.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:32
Это хорошо звучит - может мы решим свои вопросы
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