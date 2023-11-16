Государственная нефтяная компания из Саудовской Аравии будет спонсором ФИФА

Государственная нефтяная компания Aramco из Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА.
Ранее эта страна оказалась единственным претендентом на проведение чемпионата мира 2034. Самая прибыльная компания мира будет спонсировать ФИФА до 2034-го.
Речь идет о выплатах в размере 100 млн долларов в год. Переговоры о подписании соглашения находятся на продвинутой стадии. Aramco уже спонсирует турниры по крикету, женскому гольфу и «Формуле-1».
Сообщается, что сотрудничество ФИФА компанией, которая связана с государством, перед мировым первенством является нормальной практикой: в 2018-м, перед мундиалем, организация работала с «Газпромом», а в 2022-м — с Qatar Airways.
Это написано в статье. Это известно интересующимся матчастью.
Абсолютно аналогичная история была с Газпромом перед ЧМ в России, или с GM и АА перед ЧМ в США. Даже с катарцами партнерились, несмотря на наличие Эмирейтс в своем списке и во время блокады Катара.
Это написано в статье. Это известно интересующимся матчастью.
Абсолютно аналогичная история была с Газпромом перед ЧМ в России, или с GM и АА перед ЧМ в США. Даже с катарцами партнерились, несмотря на наличие Эмирейтс в своем списке и во время блокады Катара.