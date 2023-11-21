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В Московском метро открылась выставка кубков ЦСКА

вчера, 17:49

В Москве открыли выставку кубков ЦСКА на одноимённой станции метро.

Экспозиция представлена трофеями Кубка России, которые мужская и женская команды выиграли в этом году.

Начальник службы внешней связи ГУП «Московский метрополитен» Мария Хильченко рассказала:

Сегодня у нас открывается великолепная выставка, посвящённая победам футбольных женской и мужской команд ЦСКА. По поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова мы всегда поддерживаем спорт, рассказываем о победах. Сегодня так здорово, что мы открываемся на одноимённой станции БКЛ ЦСКА. Это очень важная линия для пассажиров, на неё переходят более миллиона пассажиров в день. До этого мы открывали великолепную выставку, посвящённую столетию клуба, выпускали тематические «Тройки». Сегодня вот эта прекрасная выставка, хочется сказать спасибо, я надеюсь, что пассажиры будут вдохновляться спортом и радоваться приятным поездкам.

Также в мероприятии приняли участие главные тренеры мужской и женской команд ЦСКА Владимир Федотов и Максим Зиновьев соответственно.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Поскребут по сусекам, найдут Кубки времён Брежнева)))))
Будь здрав Дружище.
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Хватит и одного ЦСКАМа...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:38
Эдуард Григорьевич, дорогой, а не подскажете ли что выставлять в Тушине, если у Спартака 0 трофеев ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:17
Можно было бы и фото в текст вставить...:)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:08
Великолепная инициатива! Хотелось бы, чтобы на станциях Динамо, СпаМа и Локо проводились аналогичные выставки . Популяризация футбола.
Гость
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