В Московском метро открылась выставка кубков ЦСКА

В Москве открыли выставку кубков ЦСКА на одноимённой станции метро.

Экспозиция представлена трофеями Кубка России, которые мужская и женская команды выиграли в этом году.

Начальник службы внешней связи ГУП «Московский метрополитен» Мария Хильченко рассказала: