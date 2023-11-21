В Московском метро открылась выставка кубков ЦСКА

В Москве открыли выставку кубков ЦСКА на одноимённой станции метро.
Экспозиция представлена трофеями Кубка России, которые мужская и женская команды выиграли в этом году.
Начальник службы внешней связи ГУП «Московский метрополитен» Мария Хильченко рассказала:
Сегодня у нас открывается великолепная выставка, посвящённая победам футбольных женской и мужской команд ЦСКА. По поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова мы всегда поддерживаем спорт, рассказываем о победах. Сегодня так здорово, что мы открываемся на одноимённой станции БКЛ ЦСКА. Это очень важная линия для пассажиров, на неё переходят более миллиона пассажиров в день. До этого мы открывали великолепную выставку, посвящённую столетию клуба, выпускали тематические «Тройки». Сегодня вот эта прекрасная выставка, хочется сказать спасибо, я надеюсь, что пассажиры будут вдохновляться спортом и радоваться приятным поездкам.
Также в мероприятии приняли участие главные тренеры мужской и женской команд ЦСКА Владимир Федотов и Максим Зиновьев соответственно.
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.