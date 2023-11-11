В АПЛ может появиться система полуавтоматического определения офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начал консультации о том, какие изменения следует внести в работу VAR.
По информации источника, в Английской Премьер-Лиге может быть внедрена система полуавтоматического определения офсайда.
Прошлым летом клубы проголосовали против применения технологии, которая использовалась на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, но, как сообщается, растёт уверенность в том, что она может появиться в следующем сезоне.
Вот раньше футбол так был футбол!
Лучшего футбола 90тых-00вых я не видел!
Вот раньше футбол так был футбол!
Лучшего футбола 90тых-00вых я не видел!
В кустах на всякий случай будет сидеть автоматический судья ?!)) Вообще на мой субъективный взгляд, чем больше электроники внедряется в футбол, тем менее становится зрелищней игра и больше проблем с этими нововведениями . Футбол теряет свою зрелещность , натуральность если можно так выразиться.
В кустах на всякий случай будет сидеть автоматический судья ?!)) Вообще на мой субъективный взгляд, чем больше электроники внедряется в футбол, тем менее становится зрелищней игра и больше проблем с этими нововведениями . Футбол теряет свою зрелещность , натуральность если можно так выразиться.