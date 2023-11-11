В АПЛ может появиться система полуавтоматического определения офсайда

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вчера, 11:53

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) начал консультации о том, какие изменения следует внести в работу VAR .

По информации источника, в Английской Премьер-Лиге может быть внедрена система полуавтоматического определения офсайда.

Прошлым летом клубы проголосовали против применения технологии, которая использовалась на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, но, как сообщается, растёт уверенность в том, что она может появиться в следующем сезоне.