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ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

В АПЛ может появиться система полуавтоматического определения офсайда

вчера, 11:53

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начал консультации о том, какие изменения следует внести в работу VAR.

По информации источника, в Английской Премьер-Лиге может быть внедрена система полуавтоматического определения офсайда.

Прошлым летом клубы проголосовали против применения технологии, которая использовалась на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, но, как сообщается, растёт уверенность в том, что она может появиться в следующем сезоне.

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Перевод с telegraph.co.uk
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Все комментарии
f33a5ntvuv3j
f33a5ntvuv3j
вчера в 13:55
Нам опять пытаются внушить что VAR это самый определяющий фактор, а на деле ошибки там бывают сомнительные
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:52
А до этого она какая была?
ОПС
ОПС
вчера в 12:31
А иногда "человеческий фактор" все таки бывает необходим.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 12:11
Сделали из футбола не пойми что, всё выдумывают и выдумывают всякую чушь!
Вот раньше футбол так был футбол!
Лучшего футбола 90тых-00вых я не видел!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:10
Что значит полуавтоматически ???
В кустах на всякий случай будет сидеть автоматический судья ?!)) Вообще на мой субъективный взгляд, чем больше электроники внедряется в футбол, тем менее становится зрелищней игра и больше проблем с этими нововведениями . Футбол теряет свою зрелещность , натуральность если можно так выразиться.
Гость
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