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Гильерме рассказал, когда планирует завершить карьеру

вчера, 16:55

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, когда намерен завершить игровую карьеру.

Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год.

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Все комментарии
48jwzxghb222
48jwzxghb222
вчера в 18:56
Ага, прям второй Джа Джа))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:02
Лукавит Маринато на счёт игр за Локомотив, ведь Галактеонов доверяет ему защищать ворота в Кубковых матчах и с поставленной задачей он справился весьма успешно, благодаря чему Локо вышел в следущую стадию с первого места. При чём игроки Урал и Рубина так и не смогли ни разу забить (послематчевые пенальти не в счёт), лишь футболистам Ростова удалось огорчить ветерана в обеих встречах.

А вот то, что он планирует завершить карьеру в сорок один, то тут напрашивается вопрос, а в каком клубе? Ведь контракт с железнодорожниками у него до конца этого сезона и пока ничего не слышно про его продление. Может его потому и не ставят в играх РПЛ, что боятся автоматического продления после определённого количества игр, как это сейчас модно прописывать в контрактах. Может кто-то сможет пролить свет на это. Ну, как говорится в таких случаях, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 17:29
Лантратов есть-Лантратова нет,так что всё может быть.Переманят,или,не дай бог-травмируется,а инструктор-дедуля не помешает.
makkie
makkie
вчера в 17:16
Да завершил бы уже.
Второй Юрий Жирков, который даже в Химках не играл, а всё молодился )))
Тем более при живом Лантратове у бразильца просто 0 шансов!
u3vt396nx49c
u3vt396nx49c
вчера в 17:13
Это говорит о его профессионализме и любви к своему делу, так как многие футболисты заканчивают карьеру гораздо раньше. Таким образом, болельщики могут быть уверены, что Гильерме еще несколько лет будет радовать их своей игрой на тренировке.
Гость
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