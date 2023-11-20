Гильерме рассказал, когда планирует завершить карьеру

Голкипер «Локомотива» рассказал, когда намерен завершить игровую карьеру.

Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год.