Гильерме рассказал, когда планирует завершить карьеру

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, когда намерен завершить игровую карьеру.
Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год.
Второй Юрий Жирков, который даже в Химках не играл, а всё молодился )))
Тем более при живом Лантратове у бразильца просто 0 шансов!
Второй Юрий Жирков, который даже в Химках не играл, а всё молодился )))
Тем более при живом Лантратове у бразильца просто 0 шансов!
А вот то, что он планирует завершить карьеру в сорок один, то тут напрашивается вопрос, а в каком клубе? Ведь контракт с железнодорожниками у него до конца этого сезона и пока ничего не слышно про его продление. Может его потому и не ставят в играх РПЛ, что боятся автоматического продления после определённого количества игр, как это сейчас модно прописывать в контрактах. Может кто-то сможет пролить свет на это. Ну, как говорится в таких случаях, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
А вот то, что он планирует завершить карьеру в сорок один, то тут напрашивается вопрос, а в каком клубе? Ведь контракт с железнодорожниками у него до конца этого сезона и пока ничего не слышно про его продление. Может его потому и не ставят в играх РПЛ, что боятся автоматического продления после определённого количества игр, как это сейчас модно прописывать в контрактах. Может кто-то сможет пролить свет на это. Ну, как говорится в таких случаях, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!