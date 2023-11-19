В РФС рассказали, почему Дуду и Карвальо не сыграют в ретро-матче

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о футболистах, которые не смогут сыграть в матче ветеранов ЦСКА и «Локомотива».

Были такие. Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию.

После этого мы решили чуть «выйти» за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной.

Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором.