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В РФС рассказали, почему Дуду и Карвальо не сыграют в ретро-матче

вчера, 13:15

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о футболистах, которые не смогут сыграть в матче ветеранов ЦСКА и «Локомотива».

Были такие. Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию.

После этого мы решили чуть «выйти» за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной.

Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:02
Классика
Уже проходили на ретро-матчах Зенита и сборной
Заявляли, что приедут все вплоть до Хиддинка, Домингеса, Ломбертса, Данни ит.п. А по факту из легионеров был только Вьештица
Тогда это не ретро-матч, а эрзац-спектакль. Тут как у мушкетеров, мушкетер может покинуть поле боя только будучи мертвым. Игрок жив? Должен быть на поле, пусть на 5 минут и пусть будет тут же заменен более молодым. Билет дорогой? Ребят, а вы когда в состав легионера покупали, чем думали? Нужно наперед предусматривать возможность ретро-матча.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:47, ред.
Прочитал "лучший" комментарии и понять не могу причём здесь клубы РПЛ и распил?
Матч организовывает РФС, а РПЛ к этому матчу не имеет никакого отношения.
В клубах много латиносов... а они то здесь причём? Их что кто то приглашает на этот матч?
Да и кстати это наверное для кого то будет новостью, но их перелёты на матчи сборной и по своим частным делам клубы не оплачивают и тем более этого не делает РФС. Ну такое уж точно надо знать.
На игры сборной всё оплачивает федерация той страны, за которую они выступают, а по своим частным делам игроки оплачивают из своего кармана.
Зачем тут надо было какой то "распил" приплетать я не понимаю.

Данные обвинения беспочвенны от слова совсем.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:35
Уж кто-кто, а Карвальо заслуживает быть не просто в списке игроков ЦСКА в этом ретро-матче, а пожалуй даже возглавить его. Вклад Даниэля в победы армейцев и особенно в Кубке УЕФА 2004-2005 просто неоценим, а экономия на его приезде в Россию для организаторов этого мероприятия звучит неубедительно и даже как-то цинично. К тому же цифра в два миллиона вызывает огромные сомнения. В клубах РПЛ играет много латиносов, постоянно летающих через океан на матчи своих сборных и частенько по своим частным делам, а потом обратно наверняка за более скромные расходы, но наверное это особый случай, где как обычно без "распила" не обходится. Болейте за своих, а не против чужих!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:29
Смех да и только. На Карвальо то можно было наскрести по сусекам ЕЛГ). "Семья, семья"..).
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:24
Все опять уперлось в деньги.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:11
Василия Березуцкого не забыли пригласить?
Проездные из Испании...)
Какова причина его отказа?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Что-то уж очень много тех кто не будет играть в этом матче. А кто будет ???)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:50
По факту Лоськов против Березуцкого Леши.
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Не совсем получится ретро состав у команд .... посмотрим кто будет играть по факту.
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