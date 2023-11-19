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Марк Гонсалес не сыграет в матче ветеранов ЦСКА и «Локомотива»

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:15, ред.
"Семейные обстоятельства" и здоровье, это разные вещи. Здоровье жены, детей, это семейные обстоятельства. Но тут речь о Гонсалес. Откуда мне знать, что у него инфаркт был..отсюда и слово "видимо" в посте.
Хотя не удивлен нисколько. Задницу своему боссу, это поколение спасало на разрыв аорты. ЛЧ и деньги, патологическая жадность.
Naherger
Naherger ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:58
    Baggio R.
    Baggio R. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Игрок был хороший, но совсем невезучий. Мало того, что были постоянные травмы - в марте 2021 года перенёс инфаркт миокарда.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:03
    он и раньше многие матчи пропускал ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:33
    Видимо семья в Чили важнее, чем "семья" на словах в клубе.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 13:30
    Жаль, хотелось бы увидеть его на поле, техничный был игрок, но хрустальный к сожалению, как Дзага ))))).
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Он классно играл в ЦСКА, но был хрустальным. Каких только травм не получал.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:15
    Есть дела поважнее
    Гость
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