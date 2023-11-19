Марк Гонсалес не сыграет в матче ветеранов ЦСКА и «Локомотива»

Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес не сможет помочь «армейцам» в ретро-матче с «Локомотивом».
Бывший футболист пропустит игру по семейным обстоятельствам.
Встреча команд состоится 19 ноября.
Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес не сможет помочь «армейцам» в ретро-матче с «Локомотивом».
Бывший футболист пропустит игру по семейным обстоятельствам.
Встреча команд состоится 19 ноября.
Хотя не удивлен нисколько. Задницу своему боссу, это поколение спасало на разрыв аорты. ЛЧ и деньги, патологическая жадность.
Хотя не удивлен нисколько. Задницу своему боссу, это поколение спасало на разрыв аорты. ЛЧ и деньги, патологическая жадность.