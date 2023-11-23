Дивеев прокомментирует матч ЦСКА — «Динамо»

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вчера, 13:31

В качестве комментатора на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» выступит защитник «армейцев» .

Футболист после первого тайма присоединится к основным комментаторам Константину Геничу и Сергею Дурасову, будет обсуждать прошедшие события встречи и останется на позиции комментатора на второй тайм.

Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин прокомментировал: