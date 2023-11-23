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Дивеев прокомментирует матч ЦСКА — «Динамо»

вчера, 13:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 17:30 Не начался

В качестве комментатора на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» выступит защитник «армейцев» Игорь Дивеев.

Футболист после первого тайма присоединится к основным комментаторам Константину Геничу и Сергею Дурасову, будет обсуждать прошедшие события встречи и останется на позиции комментатора на второй тайм.

Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин прокомментировал:

В целом идея приглашения игроков к комментаторскому микрофону не нова, но это, безусловно, событие для эфира — действующий футболист клуба и сборной не часто появляется в эфире в роли комментатора. Причём, хочу подчеркнуть, что Игорь и ПФК ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории — уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!

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протон
протон
вчера в 18:34
С одной стороны это успех телеканала, потому что будет комментировать действующий игрок, с другой, для армейского клуба и болельщиков Динамо так себе решение. Это как работник на больничном приходит на рабочее место, но не работает, а комментирует работу остальных... Плюс, будет определённая предвзятость.
Capral
Capral
вчера в 14:29, ред.
Сергеич, Генич не "конский", а спартаковский. Футбол понимает очень неплохо, видно что подкован (не путать с ЦСКА). Но мажор, сам собой любуется и наверняка пользуется дешевым одеколоном. После того, как он обещал на всю страну припиреться в студию без трусов- уважение потерял.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:20
Кроме смеха, шуток ничего там не будет. А конского Генича вообще в последнее время слышать невозможно. Старается быть вроде объективным, но сквозь призму бегающих, хитрых глаз.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:12
Даже не сомневаюсь!!! Жаль, только- буду в дороге, не посмотрю футбол и не услышу Игоря... Но- удачи ему!
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:10
Я думаю, что Дивеев будет получше этих "экспертов".
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:07
Полностью с Вами согласен, МАТЧ ТВ- просто невозможно слушать, сборище мажоров и бездарей. Не знаю, как Дивеев проведет репортаж, но думаю картины не испортит- человек он адекватный. Уж точно не хуже всех тех, кто собрался на том канале.

По поводу Орлова. В советское время- был одним из лучших комментаторов страны! Знающий, и прекрасно понимающий в футболе, и надо отметить- очень объективный человек. По своим футбольным знаниям намного превосходил самого Н.Н.Озерова!!! А вот, после развала Великой страны, что-то случилось с Генадием Сергеичем... Стал откровенно и нескрывая, топить на ТВ за любимый Зенит. Впрочем, возраст- оно и понятно. А так- полностью с Вами согласен!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:50
Ностальгия по самому "независимому и объективному" комментатору всех времен и народов Г.С. Орлову? Да? Это бывает.
lotsman
lotsman
вчера в 13:39
Раньше комментатор был один и он именно комментировал ход матча. Можно было слушать матч по радио и всё было понятно. Сейчас из комментария матча сделали какое то шоу. Собираются "эксперты" и болтают между собой. Теперь ещё действующего игрока команды, играющей в этот момент, приглашают. Ну и какой, независимый комментарий, вы от него ждёте?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:37
Большому матчу – особенный комментатор....:) .Генич, Нагучев и Дурасов не раз выходили на поле. А вот действующих футболистов в эфире услышишь не так часто.
Гость
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