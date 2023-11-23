Дивеев прокомментирует матч ЦСКА — «Динамо»

В качестве комментатора на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» выступит защитник «армейцев» Игорь Дивеев.
Футболист после первого тайма присоединится к основным комментаторам Константину Геничу и Сергею Дурасову, будет обсуждать прошедшие события встречи и останется на позиции комментатора на второй тайм.
Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин прокомментировал:
В целом идея приглашения игроков к комментаторскому микрофону не нова, но это, безусловно, событие для эфира — действующий футболист клуба и сборной не часто появляется в эфире в роли комментатора. Причём, хочу подчеркнуть, что Игорь и ПФК ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории — уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!
По поводу Орлова. В советское время- был одним из лучших комментаторов страны! Знающий, и прекрасно понимающий в футболе, и надо отметить- очень объективный человек. По своим футбольным знаниям намного превосходил самого Н.Н.Озерова!!! А вот, после развала Великой страны, что-то случилось с Генадием Сергеичем... Стал откровенно и нескрывая, топить на ТВ за любимый Зенит. Впрочем, возраст- оно и понятно. А так- полностью с Вами согласен!
По поводу Орлова. В советское время- был одним из лучших комментаторов страны! Знающий, и прекрасно понимающий в футболе, и надо отметить- очень объективный человек. По своим футбольным знаниям намного превосходил самого Н.Н.Озерова!!! А вот, после развала Великой страны, что-то случилось с Генадием Сергеичем... Стал откровенно и нескрывая, топить на ТВ за любимый Зенит. Впрочем, возраст- оно и понятно. А так- полностью с Вами согласен!