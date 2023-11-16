«Матч ТВ» запускает новое футбольное шоу

Телеканал «Матч ТВ» объявил о запуске нового футбольного шоу.
В заявлении канала говорится:
Матч запускает новое ток-шоу о футболе. Еще больше разборов, аналитики и мнений.
«Центральный круг» – это живой и непринуждённый разговор об актуальных темах в российском и мировом футболе на канале Матч Премьер
В обсуждении примут участие ведущие и гости нашего канала: от экспертов до любителей 🗣
Первый выпуск – уже завтра в 16:30. Тимур Журавель (https://t.me/timzhur) и другие обозреватели подведут итоги первого круга МИР РПЛ и поговорят о сборной России.
Шоу будет выходить по пятницам во второй половине дня.
Мне например и уверен найдётся ещё немало зрителей, которым было бы интересно хотя бы раз в неделю в одно и то же время смотреть тематическую футбольную программу посвящённую архивным данным нашего отечественного футбола, повествующую о сланых победах наших клубов как на внутренних чемпионатах, так и в международных турнирах, а так же и Главной команды страны. Бог даст, когда-нибудь редакция ТВ спортивных программ услышит моё предложение, а пока будем довольствоваться тем, что есть.
Болейте за своих, а не против чужих!
Мне например и уверен найдётся ещё немало зрителей, которым было бы интересно хотя бы раз в неделю в одно и то же время смотреть тематическую футбольную программу посвящённую архивным данным нашего отечественного футбола, повествующую о сланых победах наших клубов как на внутренних чемпионатах, так и в международных турнирах, а так же и Главной команды страны. Бог даст, когда-нибудь редакция ТВ спортивных программ услышит моё предложение, а пока будем довольствоваться тем, что есть.
Болейте за своих, а не против чужих!
А что нового, может мне рассказать, тот же Черданцев, от истошного визга которого мне нехорошо делается. Или Генич, который в отличие от остальных российских комментаторов больше понимает в футболе, но при этом ведет себя заносчиво и нескромно. Не для меня уже эти передачи. Я лучше, в 101 раз посмотрю еще раз советское "Футбольное обозрение", вспомню незабываемые футбольные матчи и послушаю легендарных советских аналитиков!!!
А что нового, может мне рассказать, тот же Черданцев, от истошного визга которого мне нехорошо делается. Или Генич, который в отличие от остальных российских комментаторов больше понимает в футболе, но при этом ведет себя заносчиво и нескромно. Не для меня уже эти передачи. Я лучше, в 101 раз посмотрю еще раз советское "Футбольное обозрение", вспомню незабываемые футбольные матчи и послушаю легендарных советских аналитиков!!!