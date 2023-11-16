«Матч ТВ» запускает новое футбольное шоу

Телеканал «Матч ТВ» объявил о запуске нового футбольного шоу.

В заявлении канала говорится:

Матч запускает новое ток-шоу о футболе. Еще больше разборов, аналитики и мнений.

«Центральный круг» – это живой и непринуждённый разговор об актуальных темах в российском и мировом футболе на канале Матч Премьер

В обсуждении примут участие ведущие и гости нашего канала: от экспертов до любителей 🗣

Первый выпуск – уже завтра в 16:30. Тимур Журавель (https://t.me/timzhur) и другие обозреватели подведут итоги первого круга МИР РПЛ и поговорят о сборной России.

Шоу будет выходить по пятницам во второй половине дня.