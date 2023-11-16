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«Матч ТВ» запускает новое футбольное шоу

вчера, 16:37

Телеканал «Матч ТВ» объявил о запуске нового футбольного шоу.

В заявлении канала говорится:

Матч запускает новое ток-шоу о футболе. Еще больше разборов, аналитики и мнений.

«Центральный круг» – это живой и непринуждённый разговор об актуальных темах в российском и мировом футболе на канале Матч Премьер

В обсуждении примут участие ведущие и гости нашего канала: от экспертов до любителей 🗣

Первый выпуск – уже завтра в 16:30. Тимур Журавель (https://t.me/timzhur) и другие обозреватели подведут итоги первого круга МИР РПЛ и поговорят о сборной России.

Шоу будет выходить по пятницам во второй половине дня.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:29
Матч не может придумать классный проект по определению. Все хорошие аналитические программы можно посмотреть только в ютуб
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:35
Слабо верится, что это будет шоу и что оно будет интересным. Стиль Матч ТВ это балаган.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:13, ред.
Информация о футболе должна быть дозированной, в противном случае болельщик просто захлебнётся в ней и захочет побыстрее выплыть на поверхность, чтобы подышать свежим воздухом и отрешиться от новостей о любимом виде спорта. Это как если каждый день пичкать ребёнка сухой гречневой кашей без тушенки, так и мы, увидев очередную передачу о футболе, будем с криками " Ура!" переключаться на другой канал. Как ребёнок будет с отвращением смотреть на гречку и требовать молока, чтобы запить, так и с футболом: бОльшая часть информации по ТВ будет проходить мимо сознания болельщика. Мы же с вами не захотим, чтобы наш мозг в один прекрасный момент взорвался от переизбытка информации.
Хотя кому как. Кто-то, может быть, захочет с утра до ночи смотреть передачи о футболе. Имеет на это полное право. Я же высказал своё личное мнение по этому вопросу, к которому прошу злыдней не придираться.
Capral
Capral
вчера в 18:38, ред.
Подобное шоу смотреть не буду. Скажу словами Классика: "А судьи, кто"?! Припрется Журавель, за ним Генич. И эти люди будут учить меня футболу, будут рассказывать мне про футбольную аналитику?! Я с огромным удовольствием смотрел "Футбольное обозрение" в советское время, с неподражаемым В.Перетуриным!!! Там было всё- и качественная аналитика, и мудрые высказывания, и почётные гости, люди- которых знала вся страна, и уважала!!!

А что нового, может мне рассказать, тот же Черданцев, от истошного визга которого мне нехорошо делается. Или Генич, который в отличие от остальных российских комментаторов больше понимает в футболе, но при этом ведет себя заносчиво и нескромно. Не для меня уже эти передачи. Я лучше, в 101 раз посмотрю еще раз советское "Футбольное обозрение", вспомню незабываемые футбольные матчи и послушаю легендарных советских аналитиков!!!
112910415
112910415
вчера в 18:34
если учитывать нынешние тенденции ...
скепсис, короче преобладает на фоне этой новости
протон
протон
вчера в 18:30
Если сменить студию и название, качество от этого не вырастет. А если раньше "была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи", то где это всё и зачем новая передача?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:09
Можно только поприветствовать увеличение эфирного времени на канале Матч ТВ просвещённому футболу. Но с другой стороны очень не хочется чтобы анонсированная программа слепо копировала уже существующие на канале ток-шоу, которые как раз и проходят в форме "живого и непринуждённого разговора об актуальных темах в российском и мировом футболе только уже с новым названием «Центральный круг»" с заменой декораций и ведущих.

Мне например и уверен найдётся ещё немало зрителей, которым было бы интересно хотя бы раз в неделю в одно и то же время смотреть тематическую футбольную программу посвящённую архивным данным нашего отечественного футбола, повествующую о сланых победах наших клубов как на внутренних чемпионатах, так и в международных турнирах, а так же и Главной команды страны. Бог даст, когда-нибудь редакция ТВ спортивных программ услышит моё предложение, а пока будем довольствоваться тем, что есть.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:15
Шоу с хи-хи, ха-ха вместо решения, обсуждения проблем в росфутболе? Опять смотреть, как "штукатурят" ЦСКА, Зенит? Спасибо не надо.
adekvat
adekvat
вчера в 17:05
А что они там скажут нового? На матче и так хватает программ где великие спецы учат и тренеров и футболистов в футбол играть.
uvr2sf26b6w3
uvr2sf26b6w3
вчера в 16:41
Вероятно, данное шоу поможет привлечь новую аудиторию и разнообразить контент телеканала, что в свою очередь может способствовать еще большему интересу к футболу в России.
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