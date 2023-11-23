Дмитрий Черышев ушёл с поста главного тренера «Санта-Коломы»

покинул пост главного тренера «Санта-Коломы» из чемпионата Андорры. Специалист дал комментарий по теме.

Мы вошли в историю андоррского футбола, решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги Конференций, показали достойную игру против АЗ . Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше.

Это совместное решение — мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе. Дэн Мильштейн (владелец клуба — прим. ред.) решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом.