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Дмитрий Черышев ушёл с поста главного тренера «Санта-Коломы»

вчера, 18:32

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта-Коломы» из чемпионата Андорры. Специалист дал комментарий по теме.

Мы вошли в историю андоррского футбола, решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги Конференций, показали достойную игру против АЗ. Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше.

Это совместное решение — мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе. Дэн Мильштейн (владелец клуба — прим. ред.) решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом.

Специалист работал в команде с лета 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:23
Черышев - первый парень на деревне ... Андорской.
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Интересно где он теперь всплывет... если даже в Андорре не прижился.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:59
Это далеко)...Чемпионат Ватикана ближе)...
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:58
Острова Папуа ждут его !!!))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57
Кто похвалит меня лучше всех, чем не я сам !!!☝️🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 18:56
Интересно куда можно "двигаться дальше" из чемпионата Андорры?)...в чемпионат Ватикана?)...
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