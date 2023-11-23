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«Реал» может позволить себе покупку Холанда и Мбаппе

вчера, 21:41

«Реал» способен купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и футболиста «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Финансовое состояние «сливочных» позволяет им осуществить оба трансфера.

Сообщается, что на балансе клуба имеется 128 миллионов евро, еще 265 есть в виде кредитов. Коллектив из Мадрида на 78 миллионов евро сократил зарплатную ведомость первой команды. Следующее лето, возможно, станет наиболее благоприятным периодом для крупных трансферов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:56, ред.
Только Мбаппе.
Холан в Испании это минус игрок на поле
112910415
112910415
сегодня в 05:54
кто тренировать будет ?
ещё и от этого многое зависит
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet
сегодня в 05:34
Когда-то Реал такое уже делал, когда покупал Роналду и Кака в один трансферный период. В итоге на этом карьера одного прекрасного футболиста, который дарил радость любителям футбола своей игрой на поле, закончилась.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:38
Мы уже видели звёздный команду ПСЖ. Неймар ,Месси Мебаппе.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:18
Не будет такого никогда.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:23
Вот это будет настоящий Галлактикос.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10, ред.
Бабло баблом, но футбол никто не отменял.
Тут, имхо, такая аналитика.
Холланд - игрок зависимый. Крутой, вне сомнения, но зависимый. Сам - из нихрена, он атаку не обострит. Поддержать поддержит, но родить и развернуть её в другом русле - непосильная ноша для викинга.
Мбаппе ... Этот другим берёт. "Лягушонок" по футбольному умён, одарен технически и физически. Он, на инстинктивном уровне, способен Сам создать и завершить..., даже тогда, когда у партнёров дела не клеются. Но по эффективности в завершении он уступает норвежцу, и это понятно, ведь зоны атаки Кили - их "география" намного обширней, чем у Эрлинга.

P.S. Кого выберет Реал ? Не знаю. Я бы выбрал Мбаппе. Мбаппе - это футбольная многовариантность. Кроме того, Киля - чемпион мира и серебряный призёр, что в имиджевом и медийном смысле более стоящее приобретение, нежели Холланд.
PP.SS. Их тандем ? Если Анчи останется рулить, всё возможно. Во всяком случае по амплуа - наикрутейший дуэт может родиться.
Nazi
Nazi
сегодня в 00:38
И Мбаппе согласится стать подносчиком снарядов для Холланда? Как по мне так вряд ли.
Futurista
Futurista
вчера в 23:57, ред.
Когда ты сказал, что у тебя есть 200 руб. и ты готов что то на них купить, за это "что то" с тебя наверняка попросят 400...
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:55
Вряд ли купят обоих.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:53
Они ещё тренера не нашли, захочет ли Эрлинг к вооброжаемому тренеру сбежать от Пепа
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:13
Зачем им Дзюба)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:11, ред.
Новость из разряда математики
128+265=вполне себе хватит на обоих.
Но!Мбаппе - еще возможно, несмотря на заявления "купим-не купим", "нужен-не нужен".Тем более, вероятно, как свободный агент - абсолютно БЭЗВОЗМЭЗДНО, т.е. ДАРОМ...(не считая жирной прибавки на счете Мбаппе).
Вот Холанд...Это уже другой вопрос..На каждый болт есть гайка с резьбой. На каждого хитрого Переса есть богатый шейх.Холанда не продадут в ближайшем будущем-это аксиома.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:09
Еще Рукаку надо взять им
KTS16_
KTS16_
вчера в 22:28
,, Это бомба
Рой Макай
Рой Макай ответ xss47a3qtrmh (раскрыть)
вчера в 22:27
Почему не захотят? Холанн чистый нап таранного типа, Мбаппе предпочитает играть на позиции левого вингера, может получиться крутая связка. Вот между Винисиусом и Мбаппе конфликт интересов точно будет.
shur
shur
вчера в 22:15
...способность это не есть возможность , на сколько я понимаю!!!
xss47a3qtrmh
xss47a3qtrmh
вчера в 22:14
Надеюсь этого не случится,они не захотят играть играть одновременно в одном клубе
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