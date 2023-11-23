«Реал» может позволить себе покупку Холанда и Мбаппе

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вчера, 21:41

«Реал» способен купить нападающего ПСЖ и футболиста «Манчестер Сити» .

Финансовое состояние «сливочных» позволяет им осуществить оба трансфера.

Сообщается, что на балансе клуба имеется 128 миллионов евро, еще 265 есть в виде кредитов. Коллектив из Мадрида на 78 миллионов евро сократил зарплатную ведомость первой команды. Следующее лето, возможно, станет наиболее благоприятным периодом для крупных трансферов.