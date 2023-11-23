«Реал» может позволить себе покупку Холанда и Мбаппе

«Реал» способен купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и футболиста «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Финансовое состояние «сливочных» позволяет им осуществить оба трансфера.
Сообщается, что на балансе клуба имеется 128 миллионов евро, еще 265 есть в виде кредитов. Коллектив из Мадрида на 78 миллионов евро сократил зарплатную ведомость первой команды. Следующее лето, возможно, станет наиболее благоприятным периодом для крупных трансферов.
128+265=вполне себе хватит на обоих.
Но!Мбаппе - еще возможно, несмотря на заявления "купим-не купим", "нужен-не нужен".Тем более, вероятно, как свободный агент - абсолютно БЭЗВОЗМЭЗДНО, т.е. ДАРОМ...(не считая жирной прибавки на счете Мбаппе).
Вот Холанд...Это уже другой вопрос..На каждый болт есть гайка с резьбой. На каждого хитрого Переса есть богатый шейх.Холанда не продадут в ближайшем будущем-это аксиома.
128+265=вполне себе хватит на обоих.
Но!Мбаппе - еще возможно, несмотря на заявления "купим-не купим", "нужен-не нужен".Тем более, вероятно, как свободный агент - абсолютно БЭЗВОЗМЭЗДНО, т.е. ДАРОМ...(не считая жирной прибавки на счете Мбаппе).
Вот Холанд...Это уже другой вопрос..На каждый болт есть гайка с резьбой. На каждого хитрого Переса есть богатый шейх.Холанда не продадут в ближайшем будущем-это аксиома.
Тут, имхо, такая аналитика.
Холланд - игрок зависимый. Крутой, вне сомнения, но зависимый. Сам - из нихрена, он атаку не обострит. Поддержать поддержит, но родить и развернуть её в другом русле - непосильная ноша для викинга.
Мбаппе ... Этот другим берёт. "Лягушонок" по футбольному умён, одарен технически и физически. Он, на инстинктивном уровне, способен Сам создать и завершить..., даже тогда, когда у партнёров дела не клеются. Но по эффективности в завершении он уступает норвежцу, и это понятно, ведь зоны атаки Кили - их "география" намного обширней, чем у Эрлинга.
P.S. Кого выберет Реал ? Не знаю. Я бы выбрал Мбаппе. Мбаппе - это футбольная многовариантность. Кроме того, Киля - чемпион мира и серебряный призёр, что в имиджевом и медийном смысле более стоящее приобретение, нежели Холланд.
PP.SS. Их тандем ? Если Анчи останется рулить, всё возможно. Во всяком случае по амплуа - наикрутейший дуэт может родиться.
Тут, имхо, такая аналитика.
Холланд - игрок зависимый. Крутой, вне сомнения, но зависимый. Сам - из нихрена, он атаку не обострит. Поддержать поддержит, но родить и развернуть её в другом русле - непосильная ноша для викинга.
Мбаппе ... Этот другим берёт. "Лягушонок" по футбольному умён, одарен технически и физически. Он, на инстинктивном уровне, способен Сам создать и завершить..., даже тогда, когда у партнёров дела не клеются. Но по эффективности в завершении он уступает норвежцу, и это понятно, ведь зоны атаки Кили - их "география" намного обширней, чем у Эрлинга.
P.S. Кого выберет Реал ? Не знаю. Я бы выбрал Мбаппе. Мбаппе - это футбольная многовариантность. Кроме того, Киля - чемпион мира и серебряный призёр, что в имиджевом и медийном смысле более стоящее приобретение, нежели Холланд.
PP.SS. Их тандем ? Если Анчи останется рулить, всё возможно. Во всяком случае по амплуа - наикрутейший дуэт может родиться.