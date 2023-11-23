Икарди имеет шансы перейти в «Реал»

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вчера, 19:39

Нападающий «Галатасарая» имеет шансы стать игроком «Реала».

Данный интерес продиктован травмой .

Трансфер может состояться зимой, он оценивается в 15 миллионов евро.

В 20 матчах текущего клубного сезона Икарди забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.