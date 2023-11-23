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Икарди имеет шансы перейти в «Реал»

вчера, 19:39

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди имеет шансы стать игроком «Реала».

Данный интерес продиктован травмой Винисиуса Жуниора.

Трансфер может состояться зимой, он оценивается в 15 миллионов евро.

В 20 матчах текущего клубного сезона Икарди забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:05
что думает жена по этому поводу ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Согласен. Реально сглупил. Сглупил в том, что агента нормального себе за столько лет так и не нашёл. Всё отдал на откуп своей бабе, которая глупа и темна в этих вопросах донельзя.
А ведь игрок то шикарный...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:01, ред.
Под стиль Реала подходит
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:45
протон
протон
сегодня в 00:04
Еще летом писал, что нужно брать именно его, после ухода Бензема. Но клуб почему то проигнорировал эту идею. Он уже не тот, есть личные проблемы, но нападающий неплохой, какой то уровень держит. И явно будет получше Хоселу. Вопрос, отдаст ли его Голыйсарай за 10 и отдаст ли в принципе. За такие деньги они лучше никого не найдут. Запросят все 30-40. И вот за эти деньги уже он не нужен. Тогда аренда кого то еще.
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:24
нет нет
это не игрок Реала
лучше пусть молодых ребят из академии
протон
протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
вчера в 22:21
Потому что Мбаппе цинично подложил Реалу свинью. Главная цель оказалась выбить по больше денег у арабов ПСЖ. Нападающему это удалось. Так работает бизнес. Члены его семьи и близкие друзья добровольно рассылали сообщения, чтобы все думали, что нападающий близок к переходу в «Реал». Это заставляло «ПСЖ» улучшать предложение, мадридцы тоже реагировали на действия парижан. И после такого цинизма дорога к сливочным думаю закрыта.
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:02
Даже если это не утка, Мауро не стоит даже думать об этом
Максимум сезон там поиграет и всё, там и Вини восстановится и Эндрик приедет и возможно прикупят кого-то помоложе
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 22:01
А чего не мечту всей жизни - Мбаппе?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:32
Сегодня вроде не 1 апреля?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди имеет шансы стать игроком «Реала».
Иногда такие вбросы не просто удивляют , но и кажутся обыкновенной чушью !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:06
Рановато вообще он в Турции уехал
Гость
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