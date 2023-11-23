Икарди имеет шансы перейти в «Реал»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди имеет шансы стать игроком «Реала».
Данный интерес продиктован травмой Винисиуса Жуниора.
Трансфер может состояться зимой, он оценивается в 15 миллионов евро.
В 20 матчах текущего клубного сезона Икарди забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.
Максимум сезон там поиграет и всё, там и Вини восстановится и Эндрик приедет и возможно прикупят кого-то помоложе
Максимум сезон там поиграет и всё, там и Вини восстановится и Эндрик приедет и возможно прикупят кого-то помоложе