Кейн принёс «Баварии» победу над «Кёльном»

«Бавария» победила «Кёльн» со счетом 1:0 в 12-м туре Бундеслиги.
Единственный гол забил на 20-й минуте Харри Кейн. Это его 18-й мяч в текущем сезоне немецкой лиги.
После победы над «Кёльном» «Бавария» вышла на промежуточное первое место с 32 очками. Лидировавший до этого «Байер» имеет 31 балл, он свой матч проведет на выходных. «Кёльн» с 6 баллами идет 17-м.
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А вот 2-й тайм Баварии понравился меньше. Если в первой половине игры мюнхенцы играли коротким и средним пасом, с забеганиями, то во 2-м тайме, их игра напомнила недавнюю игру Зенита против Краснодара- с вялой позиционной атакой стоя на месте и перекатыванием мяча поперёк поля. Даже Кейн был мало заметен. Конечно, преимущество Баварии в классе сквозило на протяжении всей игры, но несколько моментов было и у Кёльна. В это время отличился неувядаемый Нойер. Особенно понравилось, как он обыграл на носовом платке двух соперников!!!
В заключении, стоит отметить тренера хозяев поля, который, несмотря на холодную погоду, а у нас вечерами нулевая температура, весь матч, в одной футболке руководил игрой своей команды. В перерыве матча показали, как в ходе 1-го тайма, Тухель, украдкой выскочил на поле и вложил кусок дёрна вылетевшего из поляны. Ну чтоже, болельщиков Баварии с победой!!! В общем и целом- гра понравилась!
Коллеги, я вас оставлю на долгое время- предстоит длительная командировка. Не скучайте, и как говорил, незабвенный В.Перетурин: "И, будьте здоровы"!!!
А вот 2-й тайм Баварии понравился меньше. Если в первой половине игры мюнхенцы играли коротким и средним пасом, с забеганиями, то во 2-м тайме, их игра напомнила недавнюю игру Зенита против Краснодара- с вялой позиционной атакой стоя на месте и перекатыванием мяча поперёк поля. Даже Кейн был мало заметен. Конечно, преимущество Баварии в классе сквозило на протяжении всей игры, но несколько моментов было и у Кёльна. В это время отличился неувядаемый Нойер. Особенно понравилось, как он обыграл на носовом платке двух соперников!!!
В заключении, стоит отметить тренера хозяев поля, который, несмотря на холодную погоду, а у нас вечерами нулевая температура, весь матч, в одной футболке руководил игрой своей команды. В перерыве матча показали, как в ходе 1-го тайма, Тухель, украдкой выскочил на поле и вложил кусок дёрна вылетевшего из поляны. Ну чтоже, болельщиков Баварии с победой!!! В общем и целом- гра понравилась!
Коллеги, я вас оставлю на долгое время- предстоит длительная командировка. Не скучайте, и как говорил, незабвенный В.Перетурин: "И, будьте здоровы"!!!