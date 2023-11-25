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Кейн принёс «Баварии» победу над «Кёльном»

25 ноября 2023, 00:22
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» победила «Кёльн» со счетом 1:0 в 12-м туре Бундеслиги.

Единственный гол забил на 20-й минуте Харри Кейн. Это его 18-й мяч в текущем сезоне немецкой лиги.

После победы над «Кёльном» «Бавария» вышла на промежуточное первое место с 32 очками. Лидировавший до этого «Байер» имеет 31 балл, он свой матч проведет на выходных. «Кёльн» с 6 баллами идет 17-м.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:48
Спасибо, Дружище- все нормально!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋💪💪💪💪💪💪💪
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Rattlehead (раскрыть)
25 ноября в 14:30
Все эти лучшие нападающие, что Кейн, что Левандовски, что Холланд почему-то забывают показывать свой топ-уровень в топ-матчах, например в полуфиналах-финалах ЛЧ
Rattlehead
Rattlehead ответ Amiralla (раскрыть)
25 ноября в 12:33
Это Баварии повезло, ибо без англичанина Байеру уже сейчас можно было бы вручать салатницу. А Кейн свой уровень показывал бы в любой команде, даже в условном Шиннике, ибо лучший нападающий планеты на данный момент.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 10:36
Кейн продолжает забивать, красавчик конечно! Если травму не получит, то побьет рекорды какие-нибудь. А так частенько он выбывал как раз весной, на самый важный отрезок
A.S.A
A.S.A
25 ноября в 10:02
Если ьы не вратарь Кельна Шваб, то счет матча мог бы быть разгромным, т.к Сане и компания упустили просто уйму моментов! А Кейн красавец, отрабатывает те деньги,которые немцы отдали за него
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
25 ноября в 09:12
....надеюсь здоровье с командировкой не связаны, берегите себя!!!
xwj2f35t5pur
xwj2f35t5pur
25 ноября в 08:10
Кейн продолжает отрабатывать свои деньги
Amiralla
Amiralla
25 ноября в 07:44
Кейн оказался на нужном месте. Повезло ему.
9psb7vkwb7mm
9psb7vkwb7mm
25 ноября в 07:01
С такой результативностью весь сезон бесхребетный Харя явно не сможет вытянуть, к весне должен сдуться в своём стиле
3mtk8efpzp5t
3mtk8efpzp5t
25 ноября в 04:57
Удивительно мало голов оказалось в этом матче
Остапчук 67
Остапчук 67
25 ноября в 04:31
В разделе турниры-статистика ошибка в графе голы - слишком много числится пенальти.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 ноября в 02:49
Кейн оказался хорошим приобретением.
Capral
Capral
25 ноября в 00:51, ред.
Очень симпатичный 1-й тайм от Баварии, острые контратаки и мобильная позиционная атака. Кейн конечно красавец!!! Как он видит поле!!! На 28мин., стоя на своей половине поля и чувствуя партнера затылком, он, с разворота, метров на 40 делает точнейший пас и организует острейший контрвыпад Баварии!!! Всё он умеет- и разогнать атаку, и завершить её!!! Удивляет Сане, своей тупостью. Имея такую технику, он, раз за разом передерживал мяч. Даже немецкие комментаторы стали иронизировать над ним и считать, сколько лишних движений, Сане делает в одной обводке...

А вот 2-й тайм Баварии понравился меньше. Если в первой половине игры мюнхенцы играли коротким и средним пасом, с забеганиями, то во 2-м тайме, их игра напомнила недавнюю игру Зенита против Краснодара- с вялой позиционной атакой стоя на месте и перекатыванием мяча поперёк поля. Даже Кейн был мало заметен. Конечно, преимущество Баварии в классе сквозило на протяжении всей игры, но несколько моментов было и у Кёльна. В это время отличился неувядаемый Нойер. Особенно понравилось, как он обыграл на носовом платке двух соперников!!!

В заключении, стоит отметить тренера хозяев поля, который, несмотря на холодную погоду, а у нас вечерами нулевая температура, весь матч, в одной футболке руководил игрой своей команды. В перерыве матча показали, как в ходе 1-го тайма, Тухель, украдкой выскочил на поле и вложил кусок дёрна вылетевшего из поляны. Ну чтоже, болельщиков Баварии с победой!!! В общем и целом- гра понравилась!

Коллеги, я вас оставлю на долгое время- предстоит длительная командировка. Не скучайте, и как говорил, незабвенный В.Перетурин: "И, будьте здоровы"!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
25 ноября в 00:31
С победой Баварию и болельщиков. Кейн продолжает штормить соперников своей команды. Очень сильный бомбардир. В гостях против Кёльна играть очень сложно, тем более выиграть у них. Но Бавария Мюнхен сумела увезти три очка из Кёльна. Без разницы, 0-1 или ещё что-то. Главное три очка. Самое первое, что считается в турнирной таблицы - это очки, как мы все знаем. И Кейн принёс их Баварии.
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