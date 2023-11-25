Кейн принёс «Баварии» победу над «Кёльном»

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25 ноября 2023, 00:22

«Бавария» победила «Кёльн» со счетом 1:0 в 12-м туре Бундеслиги.

Единственный гол забил на 20-й минуте . Это его 18-й мяч в текущем сезоне немецкой лиги.

После победы над «Кёльном» «Бавария» вышла на промежуточное первое место с 32 очками. Лидировавший до этого «Байер» имеет 31 балл, он свой матч проведет на выходных. «Кёльн» с 6 баллами идет 17-м.