Дубль Николсона помог Ямайке выйти в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

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вчера, 14:39

В ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ встречались сборные Канады и Ямайки. На 25-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев . На 63-й минуте нападающий Ямайки восстановил равновесие. На 66-й минуте форвард «Спартака», находящийся в аренде в «Клермоне», сделал дубль. На 69-й минуте полузащитник сборной Канады сравнял счёт. На 78-й минуте полузащитник Ямайки забил мяч, который установил окончательный итог матча. Лучшим игроком был признан Николсон.