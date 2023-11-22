Дубль Николсона помог Ямайке выйти в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

В ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ встречались сборные Канады и Ямайки. На 25-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Альфонсо Дэвис. На 63-й минуте нападающий Ямайки Шамар Николсон восстановил равновесие. На 66-й минуте форвард «Спартака», находящийся в аренде в «Клермоне», сделал дубль. На 69-й минуте полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне сравнял счёт. На 78-й минуте полузащитник Ямайки Бобби Рид забил мяч, который установил окончательный итог матча. Лучшим игроком был признан Николсон.
Таким образом, ямайцы обыграли канадцев по сумме двух игр (1:2, 3:2), благодаря правилу выездного гола. В марте они сыграют в финале четырёх Лиги наций КОНКАКАФ, куда также пробились США, Панама и Мексика.