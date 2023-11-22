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Дубль Николсона помог Ямайке выйти в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

вчера, 14:39

В ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ встречались сборные Канады и Ямайки. На 25-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Альфонсо Дэвис. На 63-й минуте нападающий Ямайки Шамар Николсон восстановил равновесие. На 66-й минуте форвард «Спартака», находящийся в аренде в «Клермоне», сделал дубль. На 69-й минуте полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне сравнял счёт. На 78-й минуте полузащитник Ямайки Бобби Рид забил мяч, который установил окончательный итог матча. Лучшим игроком был признан Николсон.

Таким образом, ямайцы обыграли канадцев по сумме двух игр (1:2, 3:2), благодаря правилу выездного гола. В марте они сыграют в финале четырёх Лиги наций КОНКАКАФ, куда также пробились США, Панама и Мексика.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:56
забивака, однако, лютый !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:43
Эх, какого знатного бомбардира Спартак отпустил. За одну игру забил столько же , сколько Соболев за весь первый круг 15 игр.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:42
Наверное сказывается уровень его игры во Франции
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