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Иванов: «Если надо будет, мы найдём красные мячи»

сегодня, 11:27
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов перед матчем с «Краснодаром» в РПЛ заявил о готовности клуба к возможной непогоде.

Если будет снегопад, ничего не поделаешь. Но на данный момент во время матча ожидается хорошая погода. Сейчас снег лежит, но поле зеленое, в хорошем состоянии. Вчера тренировались и мы, и краснодарцы, нареканий не было. Всё в порядке. По‑моему, у нас даже красные мячи есть у администратора. Если надо будет, мы найдем красные мячи.

Ранее сообщалось, что у РПЛ нет мяча другого цвета, кроме белого.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:35
Это у нас на юге зима всегда приходит внезапно, а на Урале там уже давно все готово для проведения матчей в экстремальных условиях, и красные мячи и снегоуборочный инвентарь с отрядом волонтёров из числа активных болельщиков, готовых откликнуться для помощи в подготовке стадиона к матчу. Благо прогноз погоды на время проведения игры для этого времени года боле менее благоприятный, легкий морозец с небольшой вероятностью осадков, которые не сильно повлияют на ход течения матча. Болейте за своих, а не против чужих!
Izmar
Izmar
сегодня в 11:54
Уралу удачи с любым мячом.
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