Иванов: «Если надо будет, мы найдём красные мячи»

Президент «Урала» перед матчем с «Краснодаром» в РПЛ заявил о готовности клуба к возможной непогоде.

Если будет снегопад, ничего не поделаешь. Но на данный момент во время матча ожидается хорошая погода. Сейчас снег лежит, но поле зеленое, в хорошем состоянии. Вчера тренировались и мы, и краснодарцы, нареканий не было. Всё в порядке. По‑моему, у нас даже красные мячи есть у администратора. Если надо будет, мы найдем красные мячи.