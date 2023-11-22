Найк Борзов выступит перед игрой ЦСКА и «Динамо»

ЦСКА и «Динамо» сыграют 25 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.
Перед поединком выступит рок-музыкант Найк Борзов.
Концерт начнется в 17:15 по московскому времени.
ЦСКА и «Динамо» сыграют 25 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.
Перед поединком выступит рок-музыкант Найк Борзов.
Концерт начнется в 17:15 по московскому времени.
Возможен повтор сценария выступления БИ-2 в Питере.
Найк Борзов уехал оказался нигде не нужен, даже в странах ближнего зарубежья его посылали.
Кто его вообще пригласил?
Возможен повтор сценария выступления БИ-2 в Питере.
Найк Борзов уехал оказался нигде не нужен, даже в странах ближнего зарубежья его посылали.
Кто его вообще пригласил?