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Найк Борзов выступит перед игрой ЦСКА и «Динамо»

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:14, ред.
Рок - музыкант ? Ну-ну... Бездарь, которых расплодилось на пост - советском пространстве немеряно. У всех почитателей его "таланта" заранее прошу прощения за своё мнение.
112910415
112910415
сегодня в 11:53
можно и так, почему нет
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:20
Роман Билык "Звери" как только закончились деньги осознал и стал любить Россию, неужели и Найк Борзов от безденежья тоже всё осознал?
Возможен повтор сценария выступления БИ-2 в Питере.
Найк Борзов уехал оказался нигде не нужен, даже в странах ближнего зарубежья его посылали.
Кто его вообще пригласил?
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Вряд ли это пойдет на пользу футболистам, а вот болельщикам может и понравится, все веселее будет на трибуне сидеть.
протон
протон
вчера в 23:57
Нравятся песни Найка Борзова. Довольно широкий диапазон — простые и светлые песни о чём-то ежедневном, грустные песни о любви и даже одиннадцать минутные рок-баллады как "Безумство, коварство и маленький кусочек любви", которую я особенно люблю.
Гость
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