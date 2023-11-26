«Зенит» впервые в сезоне сохранит за собой лидерство по итогам тура РПЛ

«Зенит» не опустится ниже 1-го места по итогам тура РПЛ. Такое будет впервые в текущем сезоне.
В 16-м туре петербуржцы обыграли «Сочи» (3:0) и обошли «Краснодар», который проиграл сегодня «Уралу» (1:3). У «Зенита» 33 очка, у южан — 32.
«Зенит» не опустится ниже 1-го места по итогам тура РПЛ. Такое будет впервые в текущем сезоне.
В 16-м туре петербуржцы обыграли «Сочи» (3:0) и обошли «Краснодар», который проиграл сегодня «Уралу» (1:3). У «Зенита» 33 очка, у южан — 32.
А что там второй бюджет РПЛ?
Отстаёт прилично или Спартак тоже "бедный"?
Если честно, то как то нелепо говорить так про Зенит, когда лидер (Краснодар) перед этим туром проигрывает по всем статьям одному из аутсайдеров и упускает лидерство.
А теперь сравним стоимость состава команд фк Краснодара и фк Урала.
90,70 млн € против 19,85 млн €
Бюджеты клубов на сезон тоже сильно разняться.
Получается, что сегодня богачей потянуло на дно?!
А что там второй бюджет РПЛ?
Отстаёт прилично или Спартак тоже "бедный"?
Если честно, то как то нелепо говорить так про Зенит, когда лидер (Краснодар) перед этим туром проигрывает по всем статьям одному из аутсайдеров и упускает лидерство.
А теперь сравним стоимость состава команд фк Краснодара и фк Урала.
90,70 млн € против 19,85 млн €
Бюджеты клубов на сезон тоже сильно разняться.
Получается, что сегодня богачей потянуло на дно?!