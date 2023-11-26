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«Зенит» впервые в сезоне сохранит за собой лидерство по итогам тура РПЛ

сегодня, 17:19

«Зенит» не опустится ниже 1-го места по итогам тура РПЛ. Такое будет впервые в текущем сезоне.

В 16-м туре петербуржцы обыграли «Сочи» (3:0) и обошли «Краснодар», который проиграл сегодня «Уралу» (1:3). У «Зенита» 33 очка, у южан — 32.

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Зенит
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 23:02, ред.
Да в принципе, я и не сомневался, что это рано или поздно произойдёт. Всё закономерно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:12, ред.
Ещё недавно...после сентябрьского провала Зенита было 7 очков разницы....
Семак тур за туром сокращал расстояние...до вершины...и вот он ..дома...
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 19:28, ред.
    Quilby
    Quilby
    сегодня в 18:26
    Равных Зениту нет в чемпионате.
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:00
    Теперь путь только на верх!!!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 17:45
    Краснодар не выдержал этой борьбы с Зенитом, дрогнул, когда борьба пошла колесо в колесо. Зенит более закаленный и устойчивый в такой борьбе.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ КЭТиК (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    Ага, обидели "бедный" Краснодар!!!
    А что там второй бюджет РПЛ?
    Отстаёт прилично или Спартак тоже "бедный"?

    Если честно, то как то нелепо говорить так про Зенит, когда лидер (Краснодар) перед этим туром проигрывает по всем статьям одному из аутсайдеров и упускает лидерство.
    А теперь сравним стоимость состава команд фк Краснодара и фк Урала.
    90,70 млн € против 19,85 млн €
    Бюджеты клубов на сезон тоже сильно разняться.
    Получается, что сегодня богачей потянуло на дно?!
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 17:31
    А ведь Зенит впервые поднялся на первое место. Пришлось ждать целый круг....
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 17:22
    Деньги делают свое дело, богатеи идут наверх.
    Гость
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