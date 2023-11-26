«Зенит» впервые в сезоне сохранит за собой лидерство по итогам тура РПЛ

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сегодня, 17:19

«Зенит» не опустится ниже 1-го места по итогам тура РПЛ . Такое будет впервые в текущем сезоне.

В 16-м туре петербуржцы обыграли «Сочи» (3:0) и обошли «Краснодар», который проиграл сегодня «Уралу» (1:3). У «Зенита» 33 очка, у южан — 32.