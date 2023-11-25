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У РПЛ нет мяча другого цвета, кроме белого

вчера, 22:46
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, почему «Балтика» и «Спартак» играли мячом белого цвета на заснеженном поле в матче 16-го тура РПЛ.

Почему мяч был белым? Мне кажется, нужно было обязательно решать этот вопрос, потому что мяч, конечно, был не контрастный. Я разговаривал сейчас с судьями, они говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно.

Нужно было игру на час отложить и посмотреть, как справляется подогрев. Если час прошел и ничего не меняется, надо было просто игру эту отменять. Телевидение платит огромные деньги командам за картинку. Мы все хотели посмотреть футбол, а здесь мы увидели не футбол. Зачем нужно было заставлять футболистов играть? Это подвергает их рискам. И мы увидели, что голкипер «Балтики» Бориско получил травму. Картинка портит имидж нашего футбола, есть резервные дни, надо было игру переносить.

Почему «Спартак» играл в белой форме? Комплекты формы согласуются за несколько дней. «Спартак» прислал белый комплект, а потом в Калининград не взял красный комплект.

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Все комментарии
h8khzazfbt6s
h8khzazfbt6s
сегодня в 03:49
Дожились, у одних зима неожиданно пришла,у других деньги на мячики кончились
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:07
Им по барабану. Думают, что смотрят и играют дальтоники. Д**илы коротко.
galem72
galem72
сегодня в 01:05
Да как этот холоп принародно посмел жаловаться и причитать? Срочно навести на него гнев царский и опричников наслать. Пусть знает, как скрепы осуждать.
nik9373
nik9373
сегодня в 00:11
Прочитал в другом месте: делегат матча (инспектор) матч может отменить, только если существует угроза жизни и здоровья футболистов. Сильный снег приравнивается к сильному дождю, угрозы нет, так что до свидания.
ABir
ABir
вчера в 23:14
Раз поле с подогревом не справляется со снегом, то на такую погоду нужен мяч с подогревом и бутсы с подогревом, это поможет борьбе со снежными сугробами на поле
Интерес
Интерес
вчера в 23:06
Это очень-очень сложный вопрос,который не под силу нашему выдающемуся футбольному руководству! Да и не по деньгам.Но можно организовать всенародный сбор средств на оранжевые мячи,для чего создать в Госдуме специальный орган,выделить из госбюджета на его содержание отдельную статью,а руководство избрать всенародным голосованием обладателей фанки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:03
ДОжили ,браво ! Вот почему у нас в стране всё через задницу ? Раньше были красные мячи ,но ими играли ,хоть и в холодное время года ,но на зелёной траве )) Сейчас снегу по колено ,а они играют белым ? Ну уж если у нас дороги ремонтируют по весне ,когда ещё лёд не сошёл , тогда тут удивляться не приходится !!! )))) Россия ....! ))))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:01
Можно было хоть резиновый зелёного цвета купить, на снегу он бы задубел и был бы в самый раз!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Нет мяча нужного цвета - ерунда, зато есть прожекты проведения товарищеских игр с африканскими странами, там точно контрастный мяч не нужен.)
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