У РПЛ нет мяча другого цвета, кроме белого

Бывший арбитр ФИФА рассказал, почему «Балтика» и «Спартак» играли мячом белого цвета на заснеженном поле в матче 16-го тура РПЛ .

Почему мяч был белым? Мне кажется, нужно было обязательно решать этот вопрос, потому что мяч, конечно, был не контрастный. Я разговаривал сейчас с судьями, они говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно.

Нужно было игру на час отложить и посмотреть, как справляется подогрев. Если час прошел и ничего не меняется, надо было просто игру эту отменять. Телевидение платит огромные деньги командам за картинку. Мы все хотели посмотреть футбол, а здесь мы увидели не футбол. Зачем нужно было заставлять футболистов играть? Это подвергает их рискам. И мы увидели, что голкипер «Балтики» Бориско получил травму. Картинка портит имидж нашего футбола, есть резервные дни, надо было игру переносить.

Почему «Спартак» играл в белой форме? Комплекты формы согласуются за несколько дней. «Спартак» прислал белый комплект, а потом в Калининград не взял красный комплект.