Родригао готов получить российское гражданство

Защитник «Зенита» Родригао высказался на тему получения российского паспорта.
Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился.
Родригао выступает в РПЛ с лета 2021 года. В текущем сезоне, выступая за «Зенит», бразилец провёл 8 матчей в чемпионате и кубке России. в которых получил 2 жёлтых карточки.