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Родригао готов получить российское гражданство

вчера, 11:51

Защитник «Зенита» Родригао высказался на тему получения российского паспорта.

Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился.

Родригао выступает в РПЛ с лета 2021 года. В текущем сезоне, выступая за «Зенит», бразилец провёл 8 матчей в чемпионате и кубке России. в которых получил 2 жёлтых карточки.

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Зенит  Родригао
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55
О..как...
Утром говоришь что нынешний Зенит дошёл бы до 1/4-й ЛЧ - вечером гражданство...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:56
Одни хотят российское гражданство получить, другие (Березуцкий В.) в Испанию драпают...
112910415
112910415
вчера в 12:36
бескорыстно любит Россию ...
быть ему гражданином !
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:09
примерно это я и имел ввиду, но кратко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:07
Он в РФ с 2021 года, с лета, значит 2,5 года. По нашим законам для получения гражданства надо прожить в РФ 5 лет. Но у Газпрома и Зенита свои законы и своя Конституция. Клаудиньо и Малком получили гражданство через 2-3 года. Видимо за особые заслуги перед РФ.? Это означает, что скоро в Зените на поле будет 11 натурализованных россиян и еще 11 легионеров в заявке - потенциальных россиян. Закон для всех одинаков?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:53
Сколько он в России? Года 3? Да конечно давайте ему гражданство, да вообще всем раздайте...
y8aqedcn8wd8
y8aqedcn8wd8
вчера в 11:52
Ещё один будет гражданином России
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