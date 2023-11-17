«Сочи» и 9-кратный чемпион Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

«Сочи» и иранский «Эстеглал» заключили соглашение о спортивном и коммерческом сотрудничестве до конца 2026 года с возможностью продления. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Договор предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодёжного футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд.
Также стороны договорились о проведении контрольных матчей между собой.
У «Сочи» и «Эстеглала» будет возможность обмениваться молодыми игроками, брать их в аренду с правом выкупа, а также получать прибыль в случае их последующей продажи в другие клубы.