Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Сочи» и 9-кратный чемпион Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

вчера, 14:59

«Сочи» и иранский «Эстеглал» заключили соглашение о спортивном и коммерческом сотрудничестве до конца 2026 года с возможностью продления. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Договор предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодёжного футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд.

Также стороны договорились о проведении контрольных матчей между собой.

У «Сочи» и «Эстеглала» будет возможность обмениваться молодыми игроками, брать их в аренду с правом выкупа, а также получать прибыль в случае их последующей продажи в другие клубы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Родригао готов получить российское гражданство
15 ноября
Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о потасовке
14 ноября Видео
«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана
14 ноября
Слухи«Локомотив» создаст вторую команду клуба
08 ноября
Определились все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России
02 ноября
Слухи«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с 9-кратным чемпионом Ирана
31 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:42
дружить всегда полезно
dm9d4f4wjhws
dm9d4f4wjhws
вчера в 15:32
Это может быть полезным для обеих команд, так как они смогут улучшить свои игровые навыки и расширить свой состав.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Это, что вроде - "клубы побратимы"?)))
ty9u5wsuze3v
ty9u5wsuze3v
вчера в 15:10
Будут иранцы морально помогать Сочи бороздить просторы пердива
drug01
drug01
вчера в 15:09
Приятное соглашение! Больше турниров и игр!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 