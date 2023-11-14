«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана

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вчера, 16:19

«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с иранским клубом «Эстеглал». Потенциальное соглашение будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми футболистами и проведение одного товарищеского матча между командами в год, а также у клубов будет возможность брать игроков в аренду друг у друга с правом выкупа.

По этому поводу высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.