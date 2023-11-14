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«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана

вчера, 16:19

«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с иранским клубом «Эстеглал». Потенциальное соглашение будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми футболистами и проведение одного товарищеского матча между командами в год, а также у клубов будет возможность брать игроков в аренду друг у друга с правом выкупа.

По этому поводу высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Этот вопрос на стадии доработки. Когда всё будет готово, мы объявим. Сейчас клубы общаются.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:12
Поздно пить боржоми, когда все отпало.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:28
Не тем занимается Сочи... нужно игру команды делать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
"Этот вопрос на стадии доработки. Когда всё будет готово, мы объявим." - ну , что ж приятного общения...)
fsrpk9tbmuwc
fsrpk9tbmuwc
вчера в 16:38
В сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана в пердиве им будет поприятнее
Гость
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