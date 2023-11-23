«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды

В московском «Локомотиве» отложили вопрос о создании второй команды как минимум на год. Об этом сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

В последнее время много вопросов задаётся о «возрождении» второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив». Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведённой работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодёжной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено. К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодёжной лиге. Также было учтено, что на сегодняшний день не решён вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несёт максимальную нагрузку. И, конечно, важен финансовый аспект — создание второй команды потребует существенных затрат.

С учётом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды.