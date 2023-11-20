В ПФК ЦСКА заявили, что не имеют отношения к команде «ЦСКА Медиа»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость о создании команды «ЦСКА Медиа».
Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:
Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идёт о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться.
Будь здрав Олег.
Будь здрав Олег.
От родственников не отказываются...)
От родственников не отказываются...)
МО РФ : "Мы не имеем отношения к ПФК ЦСКА" и ЦСКА-Медиа".
Вот такой "мёд"-вроде есть,а его и нет.
МО РФ : "Мы не имеем отношения к ПФК ЦСКА" и ЦСКА-Медиа".
Вот такой "мёд"-вроде есть,а его и нет.