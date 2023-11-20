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В ПФК ЦСКА заявили, что не имеют отношения к команде «ЦСКА Медиа»

вчера, 17:55

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость о создании команды «ЦСКА Медиа».

Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:

Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идёт о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:58
Отреклись, как от чумы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:07
Сколько же у них народу лишнего...
112910415
112910415
вчера в 19:01
следствие должно разобраться )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:32
Хороший сосед лучше дальнего родственника (пословица).
Будь здрав Олег.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:28
Сейчас нет, но в дальнейшем, если будет обращение, то ........)))).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:27
Верните коня на майку!))
От родственников не отказываются...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Если совсем просто, то - "чур меня чур"...)
Интерес
Интерес
вчера в 18:21
ПФК ЦСКА :"Мы не имеет отношения к ЦСК-Медиа".
МО РФ : "Мы не имеем отношения к ПФК ЦСКА" и ЦСКА-Медиа".
Вот такой "мёд"-вроде есть,а его и нет.
Гость
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