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Серхио Рамос установил рекорд Ла Лиги

сегодня, 10:03

Вчера в матче 14-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Севилью». Защитник гостей Серхио Рамос получил 21-ю красную карточку за всё время выступления в чемпионате Испании. Это является рекордом турнира.

Рамос выступал в Ла Лиге с 2004 года по 2021 год. После двух сезонов в ПСЖ он вернулся в чемпионат Испании в сентябре 2023 года, подписав контракт с «Севильей». Его соглашение рассчитано до конца сезона. На счету 37-летнего испанца 8 матчей, голевая передача и 5 карточек (4 жёлтых и 1 красная).

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Все комментарии
shur
shur ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
...я вот не помню, когда Тайсон кусаться начал, в расцвете карьеры или под конец, тоже Великий что не говори...!
shur
shur
сегодня в 14:19
...рублём наказывайте, играть в меншинстве того стоит!!!
112910415
112910415
сегодня в 13:29
что-то напутал и установил неправильный рекорд )
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:16
Рекордсмен Серёга, здоровья ему
Кто бы что ни говорил великий игрок
Гость
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