Серхио Рамос установил рекорд Ла Лиги

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сегодня, 10:03

Вчера в матче 14-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Севилью». Защитник гостей получил 21-ю красную карточку за всё время выступления в чемпионате Испании. Это является рекордом турнира.