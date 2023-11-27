Серхио Рамос установил рекорд Ла Лиги

Вчера в матче 14-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Севилью». Защитник гостей Серхио Рамос получил 21-ю красную карточку за всё время выступления в чемпионате Испании. Это является рекордом турнира.
Рамос выступал в Ла Лиге с 2004 года по 2021 год. После двух сезонов в ПСЖ он вернулся в чемпионат Испании в сентябре 2023 года, подписав контракт с «Севильей». Его соглашение рассчитано до конца сезона. На счету 37-летнего испанца 8 матчей, голевая передача и 5 карточек (4 жёлтых и 1 красная).
Кто бы что ни говорил великий игрок
Кто бы что ни говорил великий игрок