В Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через забор

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24 октября 2023, 16:59

Во время матча бразильской Серии B между «Понте-Претой» и «Итуано» произошёл необычный эпизод.

Арбитр встречи раздал карточки детям, которые наблюдали за игрой через забор. Получив такой подарок, они начали показывать карточки друг другу.