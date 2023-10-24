В Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через забор

Во время матча бразильской Серии B между «Понте-Претой» и «Итуано» произошёл необычный эпизод.
Арбитр встречи раздал карточки детям, которые наблюдали за игрой через забор. Получив такой подарок, они начали показывать карточки друг другу.
|Понте-Прета0 : 0Итуано
|Матч завершен
Во время матча бразильской Серии B между «Понте-Претой» и «Итуано» произошёл необычный эпизод.
Арбитр встречи раздал карточки детям, которые наблюдали за игрой через забор. Получив такой подарок, они начали показывать карточки друг другу.