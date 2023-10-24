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В Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через забор

24 октября 2023, 16:59
Понте-ПретаЛоготип футбольный клуб Понте-Прета (Кампинас)0 : 0Логотип футбольный клуб ИтуаноИтуаноМатч завершен

Во время матча бразильской Серии B между «Понте-Претой» и «Итуано» произошёл необычный эпизод.

Арбитр встречи раздал карточки детям, которые наблюдали за игрой через забор. Получив такой подарок, они начали показывать карточки друг другу.

В Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через забор В Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через заборВ Бразилии арбитр отдал карточки детям, которые смотрели матч через забор

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
24 октября в 17:59
Как приободрился парнишка с красной,прямо Халком себя ощутил)
Варвар7
Варвар7 ответ p6t6u9cdh476 (раскрыть)
24 октября в 17:40
А ведь Вы скорее всего правы - судя по итоговому результату 0- 0 - защитникам был дан "зелёный свет"...)))
p6t6u9cdh476
p6t6u9cdh476
24 октября в 17:32
После этого действа на поле начался полный беспредел
Futurista
Futurista
24 октября в 17:30
Дети еще не в курсе, что карточки можно показывать за деньги...
Варвар7
Варвар7
24 октября в 17:07
Ну вот преемственность футбольного судейства обеспеченна...)))
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 17:03
В итоге игра прошла без ЖК и КК!))) Все были рады
Гость
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