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«Один из лучших моих голов». Кейн — о забитом голе с центра поля

вчера, 14:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)8 : 0Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадтМатч завершен

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол с центра поля в матче Бундеслиги против «Дармштадта». Форвард назвал этот мяч одним из лучших в своей карьере.

Очевидно, что это был один из лучших голов, которые я забил за всю свою карьеру. Я видел, что голкипер соперника постоянно выходил за пределы штрафной, поэтому решился на удар.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:41
По - моему, этот гол англичанина уже второй для него с центра поля в сезоне. Если я не ошибаюсь. Кажется, выдающийся мяч, но когда знаешь, что с центра до ворот всего 45 метров, да вратарь ещё выходит метров на пятнадцать, в этом голе ничего удивительного нет. Удивительно то, что Кейн не только увидел промашку голкипера, но и воспользовался ею. Попробуй пробить точно с рассчитанной траекторией... не каждому дано.
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:24
Ну что сказать .... молодца что получилось такой красивый голешник придумать.
78w9ap6cc2bs
78w9ap6cc2bs
вчера в 15:31
Гол получился хорош, такие случаются периодически
t39q4t8zjtb8
t39q4t8zjtb8
вчера в 15:11
    Гость
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