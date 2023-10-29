«Один из лучших моих голов». Кейн — о забитом голе с центра поля

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол с центра поля в матче Бундеслиги против «Дармштадта». Форвард назвал этот мяч одним из лучших в своей карьере.
Очевидно, что это был один из лучших голов, которые я забил за всю свою карьеру. Я видел, что голкипер соперника постоянно выходил за пределы штрафной, поэтому решился на удар.
Как немцы поняли, что он ещё далеко не "сбитый лётчик" и пригласили (сказать "купили" язык не поворачивается) в Баварию?
Всевышний , футбольный, месть кинул любителям перловки за то, что одно время гнобили Кейна...
Кусайте друг у друга локти и не только в курятнике))
Как немцы поняли, что он ещё далеко не "сбитый лётчик" и пригласили (сказать "купили" язык не поворачивается) в Баварию?
Всевышний , футбольный, месть кинул любителям перловки за то, что одно время гнобили Кейна...
Кусайте друг у друга локти и не только в курятнике))